Евгений Дятлов: «В шоу «Точь-в-точь мне пришлось отдуваться за себя и за Галкина»

На своем официальном сайте Евгений Дятлов скромно назван «поющим актером театра и кино». На самом деле он – прекрасно поющий актер. В чем с удовольствием убедились волгоградцы и волжане, побывавшие на его концерте в минувшую субботу в ЦКиИ «Октябрь». Бархатный баритон актера подарил собравшимся по-настоящему душевный вечер. Под аккомпанемент «Акадэм-Квинтета» звучали произведения Визбора, Окуджавы, Высоцкого, любимые песни из советских кинофильмов, песни из репертуара Ива Монтана и Френка Синатры, которые Евгений исполнял в телешоу «Точь-в-точь». Публика требовала романсов, которые простуженный актер петь не мог. Но любовь к зрителю и исполнительский кураж все же победили, и под конец Дятлов исполнил «Белой акации гроздья душистые» и еще три песни «на бис». Народ аплодировал стоя. После концерта актера окружили вооруженные смартфонами поклонники. И он, превозмогая симптомы ОРВИ, исправно фотографировался, раздавал автографы и дал эксклюзивное интервью ИНТЕРу.

«Два кусочека колбаски» спеть не смогу

– Евгений, Вы выступали в Волжском пять лет назад с совсем другой программой, то есть репертуар постоянно обновляется. По каким критериям вы выбираете песни?

– Пою только то, что люблю. С «Акадэм-Квинтетом» мы выступаем вместе уже десять лет. И наши музыкальные вкусы столь разнообразны, что всегда есть из чего выбрать. Мы не выполняем «заказуху». В этом смысле, когда я участвовал в щоу «Две звезды», «Точь-в-точь» вопрос репертуара был полемичным. То есть ты предлагаешь определенные песни устроителям программы. А для них это неприемлемо, поскольку есть конъюнктура и, больше того, на каналах существует манипуляция вкусами публики, заведения их в определенные рамки. И взамен предложенного мною, мне предлагают такие вещи, которые я петь не смогу, даже если захочу. Просто организм откажется это делать: начну стебаться или что-то еще. Образно говоря, «Два кусочека колбаски» я не спою.

– Можно ли сказать, что Ваши концерты – это преодоление несвободы, заложенной в актерской профессии?

– Да. Здесь я свободен и пою, как будто сижу за столом с друзьями, песни, которые я люблю. Есть устремление создавать свои тексты, но потянут ли они конкуренцию? Потому что существует, например, группа «Сплин»: Саша Васильев – настоящий поэт. Я не могу претендовать на звание поэта.

Точь в точь

– Образы, созданные Вами в шоу «Точь-в-точь» всегда получали высокую оценку жюри. А какой из них Вы сами считаете наиболее удачным?

– На самом деле, есть вещи, которые я мог бы сделать гораздо круче. Например, Боно («U2»), я очень люблю эту группу и знаю, как это петь. Но этот сезон «Точь-в-точь» был объявлен внезапно, и у меня не было возможности от него отвертеться. Потому что организаторы задумали его как соревнование победителей. А в прошлом сезоне победили мы с Галкиным. Но Галкин же не будет еще раз в этом деле «полоскаться», к тому у него уже началось свое шоу на Первом. И мне пришлось отдуваться за двоих, несмотря на жуткий гастрольный график. Если бы я пел Боно с ненатруженными связками, я был спел все. А так, меня, конечно, сделали похожим, но я не все ноты там взял, и это меня ужасно расстраивает.

– А нравится-то какой образ?

– Сьюзан Бойл. (шотландская певица, ставшая известной в 2011 году благодаря участию в шоу «Britain’s Got Talent», аналог «Голоса». Ред.) Женщину играть трудно. И чаще всего актеры-мужчины играют женщин гротесково, «остро» существуют в образе. В данном случае, мне этого было делать нельзя. Необходимо было перевоплотиться в определенный психологический контур. Играть женщину, которая хочет высказаться всей своей душой. Ведь именно поэтому Сьюзан завоевала любовь миллионов. Судьба простого человека, домохозяйки, который благодаря голосу стал крупной фигурой. Воплотить такую простую и одновременно сложную женщину мне было интересно. А самое тяжелое – это, конечно, Высоцкий. Там другой прием связок, все другое…

Захар Прилепин – политический рокер

– Спасибо Вам за командарма Новикова в фильме «Жизнь и судьба». В связи с этим, можно ли говорить, что сериал в России выходит на новый уровень, становится художественным произведением, как это уже произошло на Западе?

– Нет. «Жизнь и судьба» – это продолжение нашей традиции замечательных телефильмов, таких, как «Адъютант его превосходительства», «Семнадцать мгновений весны» и многих других. Я очень благодарен Сергею Владимировичу Урсуляку за принятие меня в команду, это было чудесное время работы над фильмом. Если же говорить о сериалах, то да, на Западе произошел четкий культурный переход. Для кинотеатров снимаются блокбастеры, рассчитанные на большой зрительский поток, молодежь от 15 до 29 лет. Поэтому по экрану гуляют бесконечные «сумерки», кровососы и прочие идиоты. В этом участвуют серьезные актеры с огромным потенциалом, которые вместо этого прыгают, переворачивают вагоны и режут друг другу глотки.

Это бизнес, там все четко завязано. А сценаристы из большого кино перекочевали в сериалы. Талантливые сценарии с толковыми мыслями, интересными разворотами, ранее обретавшие воплощение в полном метре, теперь воплощаются в телефильмах. Поэтому появились «Доктор Хаус», «Шерлок», «Во все тяжкие» и др. У нас сценаристы не способны такое писать, потому что существует цензура. Но и цензура справляется со своими обязанностями, потому что нет достаточного количества талантливых сценаристов, которые бы на нее «давили». И в массе своей уровень сериалов не изменится, потому что именно такие сериалы помогают держать народ в определенном состоянии. В такой ситуации хороший телефильм – это единичное явление, напряжение воли и ресурсов тех ребят, которые решатся его сделать.

О театре

– Вы играли в МХТ Свидригайлова в «Преступлении и наказании», как чувствовали себя в роли варяга?

– С недавних пор спектакль уже не идет. А в роли варяга я чувствовал себя спокойно, старался быть хорошим варягом. Судя по отзывам, получилось неплохо. Я доволен этим опытом. Сейчас в театре не занят. По молодости мне до безудержу хотелось высказаться, пусть и через роль. Потом я понял, что никто этого от меня не ждет, высказывается режиссер. Чем дольше живу, тем больше мне хочется не столько высказываться, сколько находить такие сферы жизни, где я буду все время для себя что-то открывать. И если представится возможность прикоснуться к пьесе, в которой я что-то открою для себя и для других, то я соглашусь.

– В прошлом рокер, как Вы оцениваете современное состояние российской рок-музыки? Какие имена, кроме Александра Васильева, можете назвать?

– Васильев – это не рок, а музыкальная поэзия, хорошо оформленные поэтические образы в определенной музыкальной огранке. А так, российский рок совершенно четко определился по западным лекалам. Сейчас все умеют переводить, все слышат, знают, что для них хорошо, а что – плохо. И потом сейчас появились «политические рокеры». Захар Прилепин – с одной стороны, Аркадий Бабченко – с другой. Я имею в виду то, как они выглядят и как себя позиционируют.

– У Вас плотный гастрольный график, как восстанавливаетесь: рыбалка, охота?

– Нет. Когда у тебя «рухнутые силы», ехать на охоту или рыбалку – это ерунда. Там нужно быть собранным, внимательным. Мой рецепт восстановления: книги, диван, фильмы. Легкий спорт, если есть возможность. Чтобы мозги отдохнули.

Ирина Берновская

P.S. Выражаем благодарность агентству «Арт-партнер» за помощь в подготовке материала.

Евгений Дятлов – заслуженный артист России. Родился 2 марта 1963 г. в Хабаровске. Окончил ЛГИТМИК, служил в театрах Петербурга. Фильмография актера насчитывает более 50 фильмов и сериалов. В том, числе, «Улицы разбитых фонарей», «Чкалов», «Белая гвардия», «Жизнь и судьба», «Батальонъ», «Контрибуция».

Фото на главной странице http://eugenyi-dyatlov.narod.ru/

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