Психотерапевт Елена Кабесас (г.Волгоград) : «В «группы смерти» идут, чтобы заполнить пустоту»

Что заставляет подростков идти в «группы смерти»? Этот вопрос сейчас один из самых актуальных для общества. То, что России бросили вызов те, кто стоит за сообществами, призывающими детей к суициду — сейчас понятно всем. Не случайно президент Владимир Путин особо выделил эту тему на недавнем выступлении на коллегии МВД РФ, заявив, что за подстрекание к самоубийству наказание надо увеличить до 8 лет лишения свободы.

Усилили меры противодействию подобным группам в сети и сами популярные сети. В разных регионах страны эксперты ищут новые формы борьбы со злом. В Волгограде эксперты также высказались о методам противодействия группам смерти в интернете.

Но каждую неделю подростки продолжают уходить из жизни. Так, недавно в Николаевске 10-летняя девочка совершила суицид, оставшись одна дома всего на полчаса. 11 марта с крыши многоэтажки сбросился подросток в Ростове-на Дону.

Новое обличье беды — дети получают рассылку, где им рассказывают, как статье «Феей Винкс». Для этого им предлагают в 12 ночи, когда семья спит, включить газ. «И утром ты станешь феей Винкс,» — уверяют преступники.

Так почему дети становятся жертвами кибер-преступников? Что толкает ребенка к суицидальные группы и заставляет сделать роковой шаг? Об этом ИНТЕРу рассказала психотерапевт, врач-психиатр центра «Нейро» Елена Кабесас.

— Елена Михайловна, что происходит с нашими подростками? Почему они так активно верят всему, что им пишут в социальных сетях?

— Вспомните наше детство, пионерские дружины, тимуровцы. Общество как будто диктовало нам, какими нужно быть. И мы знали, чем нужно заниматься и к чему стремиться. А сейчас у подростков внутри пустота, им некуда деться, негде искать лидера и идеалы. У них нет замены Интернету. Общество предъявляет много требований и это вызывает напряжение, а вот как избавиться от него, подростки не знают…

Но и запретить общение в соцсетях ребенку нельзя. У меня была пациентка, девочка-подросток с сильной депрессией. Родители ей запрещали общение в социальных сетях. Когда все одноклассники общаются в соцсети, а она нет — это привело к оторванности от коллектива, ощущения себя изгоем.

— Тогда что делать?

— Можно как-то ограничивать это общение и обязательно следить за тем, чем ребенок занимается в Интернете. Здесь нельзя не затронуть проблему общения родителей и подростков. Мы привыкли считать, что если родители не пьют, ведут нормальный образ жизни, зарабатывают деньги, то это социально благополучная семья. А то, что в семье может быть некомфортный климат для ребенка – это мы не учитываем. Для подростка важнее не то, какое социальное положение занимают родители в обществе, а то, как они относятся друг другу, к нему как к личности, какая атмосфера царит в семье, дома. Отсутствие душевного контакта, дефицит внимания со стороны родителей – вот главные причины, которые толкают подростков к поиску авторитетов на стороне. Если это не улица с плохой компанией, то какая-то группа в соцсетях, где есть лидер, есть тот, кто выслушает, а. главное, поймет. Ничего сложного нет в том, чтобы манипулировать неустойчивой психикой подростка нет, особенно в том случае, когда другого лидера у ребенка нет, нет идеалов и ценностей, на которые нужно равняться.

— А как можно объяснить то, что подростки, состоящие в этих группах, по указанию куратора причиняют своему здоровью вред? К примеру, могут порезать лезвием руку или броситься под машину?

— Если говорить с психологической точки зрения, то можно предположить, что это получение той самой необходимой разрядки, снятия напряжения. Подросток сделал это, выслал картинку администратору, он выполнил задание и получил похвалу. Это затягивает.

— Что в первую очередь должно насторожить родителей?

— Отсутствие общения со стороны ребенка, нежелание общаться в реальности, раздражительность и озлобленность. Учтите, что теме суицидов в подростковой среде придается особый романтизм. Многие думают, вот умру, и мама наконец-таки поймет…Или увидят меня все в гробу в цветах, так им и надо…» Да матери будет очень плохо, но подросток не осознает, что этого он уже не увидит, и жизнь очень хрупкая , и наполовину умереть не получится.

У подростков возникает большое желание изведать «тайны гроба». Как правило, большинство вообще не верят, что они умрут. Кто-то просто хочет своей смертью обидеть обидчика. Инстинкт самосохранения, как правило, в 12-14 лет ослаблен или отсутствует вообще. А в «группах смерти» еще и игра. Появляется азарт. Плюс какие-то непонятные взрослым условные знаки, все это вовлекает.

Поэтому родители, будьте внимательны к своим детям! Любите их, берегите. общайтесь. Это главное, что поможет уберечь их от последнего шага.

Телефоны доверия для детей и взрослых

88002000122

88003334434

88005005926

Звонки беспалтные

Беседовала Анна Заварцева