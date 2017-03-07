Депутата, обвиняемого в мошенничестве с ОСАГО, отпустили из СИЗО. Депутат Волгоградской городской думы Алексей Зверев 7 марта отправился домой под арест прямо из зала суда. Такое решение принял Центральный районный суд Волгограда. Напомним, Зверева обвиняют в многомиллионных аферах в сфере автострахования. Махинации вскрылись в конце 2016 года. Тогда его вместе с другими подельниками, среди которых были коллега по партии Евгений Щур и бывший депутат гордумы Федор Литвиненко, отправили в СИЗО.

По данным следствия, ущерб «Росгосстраху» только за 2016 год составил порядка 50 млн руб. Схема отъема денег была сложной и продуманной. Обвиняемыми через аффилированных лиц была создана коммерческая организация ООО «Верный выбор», которая и взыскивала со страховой компании «Росгосстрах» средства за несуществующие ДТП. Для осуществления задуманного оформлялись, а в ряде случаев и покупались у автомошенников фиктивные европротоколы, при составлении которых не требовалось участие ГИБДД. На случай судебных разбирательств имелись «свои» юристы из еще одной подконтрольной организации.

В итоге во время обысков были обнаружены извещения о ДТП, выплатные дела и другие документы, свидетельствующие о преступной деятельности фигурантов уголовного дела, а также компьютерное оборудование, на котором они изготовлялись. Кроме того, доказательную базу пополнил журнал, отражающий получение вознаграждений участниками мошеннического бизнеса, о чем они собственноручно расписывались.

В настоящее время решается мера пресечения для Евгения Щура.

ИНТЕР уже рассказывал о том. как следствие вышло на обвиняемых, которых еще именовали как «Группа ЗЛО». Тогда же речь шла о том, что в результате подобных действий Волгоградская область уверенно занимала первые строчки в антирейтинге самых проблемных в плане ОСАГО регионов.

Надо отметить, что ситуация, к сожалению, к лучшему не меняется. По-прежнему полис ОСАГО сложно купить без переплат. А причины вот в чем.

Так, Российский союз страховщиков на днях огласил свежие данные по положению с ОСАГО в регионах. В красную зону попали те, где средняя выплата, частота страховых случаев и остальные показатели заметно выше средних по России. В этой зоне снова наряду с Адыгеей и Карачаево-Черкессией снова фигурирует Волгоградская область. То есть мошенничество и убыточность по обязательной автостраховке по-прежнему актуальны для нашего региона.