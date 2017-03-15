В Волгограде под угрозой оказался уникальный дендрарий в Красноармейском районе. Событие из ряда вон, с другой стороны — не удивительное. В Волгограде стало приметой – если в стране объявлен, скажем, год Культуры или год Литературы, – жди закрытия профильных учреждений. Именно в эти годы областной центр распростился, например, с целым рядом библиотек. Поэтому года Экологии волгоградцы ждали с особым трепетом. Учитывая, что экологических объектов у нас – по пальцам пересчитать, гадали – на что же бросят свой взор власти? И власти таки нашли. Под их прицел попал совершенно уникальный объект – дендросад Красноармейского района.

Я памятник воздвиг…

Создан дендрарий был в 60-х годах прошлого века на берегу Волго-Донского судоходного канала в Красноармейском районе Волгограда. Сарпинские тяжелые глины, на которых он закладывался, Академия наук СССР отнесла к группе биологически мертвых. Но для заслуженного лесовода РСФСР Ивана Петровича Дударева это не стало преградой – вместе с супругой и такими же, как он, энтузиастами своего дела он за три года превратил безжизненный участок в плодородный оазис.

Поначалу здесь высаживали местные породы деревьев и кустарников. Позже – экзотические растения из умеренных зон Европы, Азии, Северной Америки, приучая их к условиям полупустынно-степной зоны Волго-Донского междуречья.

Опыт оказался настолько успешным, что в 1980 году дендрарий признали памятником природы и выдали ему соответствующий Паспорт с охранными обязательствами. С 1985 года Волгоградский дендрарий стал членом Совета ботанических и дендрологических садов Урала и Поволжья АН СССР. А с 1996 года – членом Международной ассоциации ботанических и дендрологических садов.

Но пришли «лихие 90-е». Для большинства рядовых граждан основной задачей стало выживание. У власть предержащих были свои заботы – дележ того, что народ создал за советские годы. Дендрарий в этом смысле ценность тоже представлял… Но Иван Петрович защищал его от желающих поживиться в буквальном смысле «с вилами в руках». И отстоял!

Работа длиною в жизнь

Интерес к дендрарию возник вновь в 2003 году, когда город возглавил мэр Евгений Ищенко. Стали искать специалиста, который мог бы возродить эту рукотворную жемчужину Нижнего Поволжья. Создатель дендрария Иван Дударев заявил – никого, кроме биолога Людмилы Филимоновой, он к своему творению не подпустит. Только ее, свою воспитанницу, кандидата сельскохозяйственных наук, профессионала высокого класса, выдающийся ученый видел в качестве преемницы на посту руководителя дендрария.

Людмила Викторовна согласилась, хотя понимала – дело предстоит сложное, которое займет все время и силы. Муж и сын поддержали.

Втроем они дневали и ночевали в дендрарии – работая не покладая рук. В конце 2005 года открылось муниципальное учреждение «Дендрарий Красноармейского района». В 2006-м здесь были возобновлены первые экскурсии. Популярность этого оазиса в центре Красноармейского района нарастала: люди с удовольствием приходили сюда целыми семьями, приходили экскурсии из школ, общественных объединений, проводились самые разные мероприятия, росла коллекция растений. Вероятно, успех МУ кому-то не давал покоя…

Конфиденциально

Сообщение о том, что с Филимоновой расторгли трудовой договор, стало, как говорится, громом среди ясного неба. Никаких объяснений: в связи с чем? – не последовало.

Экологи-общественники, узнав об этом кадровом решении главы администрации Красноармейского района г-на Конина, высказали свою точку зрения – кому-то из чиновников понадобилось «теплое местечко». И вряд ли тот догадывается – чтобы дендрарий развивался, требуются невероятные усилия, не говоря уже об узкоспециальных знаниях.

Обладает ли г-н Вираховский, назначенный на пост руководителя, такими знаниями, общественникам выяснить не удалось. По словам известного эколога-общественника, председателя реготделения партии «Яблоко» Галины Болдыревой, в райадминистрации им объяснили: информация эта – конфиденциальная, разглашению не подлежит. Как будто не из нашего с вами кармана, не из ваших с нами налогов берутся деньги на оплату услуг этого чиновника.

В открытых источниках про Вираховского есть только одна информация – до недавнего времени он руководил МБУ ЖКХ Красноармейского района Волгограда. Равно как в том анекдоте, когда министерство культуры возглавил экс-директор бани.

После вас – хоть потоп?

– Больше всего нас возмутило, что Людмилу Викторовну Филимонову не только уволили с работы, но и новым директором Вираховским А. В. было дано устное распоряжение сторожам, чтобы ее перестали пускать на порог дендрария, – говорит Галина Болдырева. – Когда, по привычке, она пришла в выходные, чтобы пообщаться с экскурсантами, ей преградили дорогу.

В такой же ситуации, по словам Людмилы Викторовны, оказался ее сын – ученый, кандидат сельскохозяйственных наук, посвятивший возрождению дендрария большую часть своей жизни.

Возмущенные такой несправедливостью, экологи-общественники обратились к главе города Виталию Лихачеву.

«В год Экологии и год особо охраняемых природных территорий А. Конин обезглавливает руководство волгоградским дендросадом, заменяя высококвалифицированного директора Филимонову Л. В. человеком, не имеющим специализированного образования и практического опыта для руководства учреждением подобного типа – А. Вираховским, – говорится в письме председателя Совета Волгоградского регионального экологического центра Виктора Чапуркина. – Даже не задумываясь, что одним махом уничтожает уникальный дендросад своим непродуманным кадровым решением».

Однако Виталию Викторовичу разбираться в ситуации с уникальным природным объектом, видимо, недосуг. Письмо гражданских активистов он спустил по инстанции – подчиненному главы района Конину.

– На встрече с главой я не сдержалась и сказала: вы, Антон Андреевич, завтра уйдете – чиновников на вашей должности сменилось за последние годы столько, что мы вас запоминать не успеваем, – поделилась Галина Болдырева. – Но прежде успеете развалить то последнее, что до вас в районе работало. И ладно бы, творили что хотите у себя в администрации. Но дендрарий принадлежит не лично вам, и даже не городу – всему Нижнему Поволжью, всей России. И не вам его уничтожать!

* * *

Как сообщили ИНТЕРу экологи-общественники, после их обращения к губернатору области Андрею Бочарову проверкой кадровых решений главы Красноармейского района занялась областная прокуратура. ИНТЕР сообщит о ее результатах.

Галина Гунькина

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