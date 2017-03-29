12 апреля в Волгограде приставы проведут День единого приема граждан

12 апреля во всех районных отделах, в управлении ФССП по Волгоградской области приставы проведут День единого приема граждан. Взыскатели и должники смогут посетить райотделы по месту регистрации, а также обратиться к руководству управления по адресу: Волгоград, ул. Калинина, 4

Свои вопросы граждане смогут задать приставам с 14.00 до 20.00. Должники во время личного приема смогут оплатить имеющуюся задолженность судебному приставу-исполнителю и узнать о наличии ограничения на право выезда за пределы РФ.

Предварительная запись на прием к руководству управления – по телефону: 8 (8442) 97-32-17. На личном приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность или документ, подтверждающий полномочия.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Волгоградской области