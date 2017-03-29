29.03.2017   Правовое поле   Галина Гунькина   Нет комментариев

12 апреля в Волгограде приставы проведут День единого приема граждан

12 апреля во всех районных отделах, в управлении ФССП по Волгоградской области приставы проведут День единого приема граждан. Взыскатели и должники смогут посетить райотделы по месту регистрации, а также обратиться к руководству управления по адресу: Волгоград, ул. Калинина, 4

Свои вопросы граждане смогут задать приставам с 14.00 до 20.00. Должники во время личного приема смогут оплатить имеющуюся задолженность судебному приставу-исполнителю и узнать о наличии ограничения на право выезда за пределы РФ.

Предварительная запись на прием к руководству управления – по телефону: 8 (8442) 97-32-17. На личном приеме при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность или документ, подтверждающий полномочия.

Фото предоставлено пресс-службой УФССП России по Волгоградской области

Читайте так же:
  • 4 апреля в Волгограде пройдет Всероссийский день приема предпринимателей
  • С 1 апреля в Волгограде начнут действовать школьные и студенческие электронные проездные
  • В Волгограде проведут приемы замы прокурора

    • Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован.

    WordPress: 69.57MB | MySQL:99 | 0,816sec
    //VK 230914