В Калачевском районе направлено в суд дело о расстреле трех косуль

Волгоградская природоохранная прокуратура направила в суд уголовное дело о расстреле трех косуль. Житель Калачевского района в феврале текущего года отправился на охоту без необходимого разрешения в запретный период.

– Государству причинен крупный ущерб в размере 180 тысяч рублей, – сообщил ИНТЕРу заместитель Волгоградского межрайонного природоохранного прокурора Валентин Сердюков.

В ходе расследования у охотника изъяли 4 гладкоствольных охотничьих ружья, боеприпасы, а также предметы, использованные для разделывания животных. Свою вину подозреваемый полностью признал, в содеянном раскаялся, причиненный ущерб возместил.

Обвинительный акт по уголовному делу по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба) утвержден природоохранной прокуратурой сегодня. Дело направлено мировому судье судебного участка № 13 Волгоградской области для рассмотрения по существу.

За совершенное преступление жителю Калачевского района грозит штраф до 200 тысяч рублей или исправительные работы на срок до 2 лет.

Фото с сайта om-saratov.ru