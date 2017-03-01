Волгоградцам разъяснили, как часто нужно менять счетчик электроэнергии

Счетчик электроэнергии — как часто нужно его менять? Этот вопрос часто задают читатели ИНТЕРа. Дело это затратное, и многие помнят, что в советские времена счетчик менял Энергосбыт. А что сейчас?

«Уважаемый ИНТЕР, помогите разобраться, — пишет нам Владимир Петрович Черкашин, г. Волгоград, Красноармейский район. — Нас заставляют менять электросчетчики, которым по 30 лет (самому дому 50 лет). Представитель энергосбыта предупредил, что если жильцы добровольно не поменяют счетчики, их заставят делать это в принудительном порядке. Или им придется платить по нормативу, который будет составлять около 600 рублей за месяц. Как часто жильцы должны менять электросчетчики в соответствии с законом? Имеют ли право применить к нам те меры, о которых говорил представитель ресурсоснабжающей организации?»

На вопрос читателя отвечает заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев: