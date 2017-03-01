Волгоградцам разъяснили, как часто нужно менять счетчик электроэнергии
Счетчик электроэнергии — как часто нужно его менять? Этот вопрос часто задают читатели ИНТЕРа. Дело это затратное, и многие помнят, что в советские времена счетчик менял Энергосбыт. А что сейчас?
«Уважаемый ИНТЕР, помогите разобраться, — пишет нам Владимир Петрович Черкашин, г. Волгоград, Красноармейский район. — Нас заставляют менять электросчетчики, которым по 30 лет (самому дому 50 лет). Представитель энергосбыта предупредил, что если жильцы добровольно не поменяют счетчики, их заставят делать это в принудительном порядке. Или им придется платить по нормативу, который будет составлять около 600 рублей за месяц. Как часто жильцы должны менять электросчетчики в соответствии с законом? Имеют ли право применить к нам те меры, о которых говорил представитель ресурсоснабжающей организации?»
На вопрос читателя отвечает заслуженный юрист РФ Владимир Кудрявцев:
- Уважаемый Владимир Петрович!
Конечно, электросчетчик работает непрерывно, а потому изнашивается, что может сказываться на точности измерений. Поэтому предусмотрена поверка прибора — определение качества измерения. Первичная поверка производится заводом-изготовителем (дата отмечена в паспорте прибора); периодическая поверка проводится в сроки от 8 (счетчики с диском) до 16 (счетчики электронные) лет, в зависимости от типа прибора; внеочередная поверка может быть инициирована при запротоколированном установлении неверных показаний либо при утрате паспорта прибора.
Поверку проводят метрологические подразделения — их адреса могут назвать в УК или органах энергосбыта. Поверка может производиться со снятием прибора или его тестирование на месте установки (это предпочтительнее, так как может выявить неверное подключение или неправильную эксплуатацию).
Электросчетчик — собственность владельца, поэтому заботы о своевременной поверке лежат на нем.
По постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (редакция от 04.02.2017) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» приборы учета могут использоваться вплоть до истечения установленного для них
межповерочного интервала либо до момента выхода из строя (пункт 142).То есть, обязательная замена, тем более принудительная, не предусмотрена — однако истечение срока годности прибора (указан в паспорте, как правило 25 лет) свидетельствует о необходимости организовать поверку.
Вам, Владимир Петрович, следует найти паспорт вашего прибора и по нему решить о поверке или замене. Если паспорта нет — поверка необходима. Принудительная замена электросчетчика не предусмотрена законодательством. А перевод на оплату по нормативу должен быть обоснован энергосбытом (или УК) в письменном виде со ссылкой на нормы законодательства. Такие решения можно обжаловать в суде.Вопросы по ЖКХ задавайте здесь
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