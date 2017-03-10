Будут ли в Волгоградской области принимать закон о льготах детям войны? Это вопрос волнует тысячи жителей Волгограда и области. В ИНТЕР постоянно приходят письма от тех, кто обижен на родное государство, которое, по мнению людей, забыло о хлебнувших лиха в военные годы.

Почему о нас забыли

«Я хочу поднять вопрос, который меня очень волнует: когда же вспомнят о нас, детях войны? — пишет нам Рожкова Л.Я. из Волгограда. — Я родилась 23 мая 1941 года, мне был месяц от роду , когда началась война. Мое детство пришлось на тяжелые военные годы, мы голодали, ходили с мамой собирать отработанный уголь, чтобы топить печь, пережили столько, что всего не расскажешь…

Мне 76 лет, инвалид II группы, ветеран труда, вдова. Таких, как я ,много. Мы стареем, болеем, многие уходят из жизни так и не получив статуса «детей войны» и льгот. Может быть, эту проблему можно решить на региональном уровне?»

Таких писем, повторим, очень много, во всех сквозит горечь и разочарование. Эксперты считают — власти недооценивают проблему бедности в регионе. Понять людей можно — прожив непростую жизнь, они хотели бы больше внимания и уважения к себе, признания их нелегкого пути. И работа такого рода во властных коридорах идет.

— В Волгоградской областной Думе зарегистрирован и прорабатывается проект Закона Волгоградской области №5-2017з о внесении дополнения в Социальный кодекс Волгоградской области (СКВО) по этому больному вопросу, — рассказал ИНТЕРу заслуженный юрист России, член областного совета ветеранов Владимир Кудрявцев. — Предполагается ввести в СКВО новую статью 44.1 «Меры социальной поддержки детей войны».

Планируется принять такое дополнение уже в 2017 году, а реально начать выплаты с 01.01.2018 года. Волгоградский областной Совет ветеранов внес свои предложения по данной категории получателей соцподдержки, предлагая расширить круг льгот. Процесс поддержки поколения военных лет тоже идет: по СКВО действует ст.44.Меры социальной поддержки детей Сталинграда.

Однако следует иметь в виду, что социальная помощь и социальная поддержка оказывается по одному из правовых оснований по выбору заявителя. ТО есть даже в случае принятия закона о поддержки детей войны, заявителям придется ориентироваться на одну из категорий льготников — инвалид, ветеран труда, дитя войны… Депутаты помогут детям войны?

Читатели, которые обращаются в ИНТЕР, пишут о том, что в 18 регионах РФ законы о детях войны действуют. Но очевидно, что ситуация везде разная, и вряд ли стоит ожидать значительных льгот таким гражданам в нашей области, где были пересмотрены даже ранее действовавшие льготы в рамках Социального кодекса.

А вот что что стоит делать, по мнению Владимира Кудрявцева, так это направлять свое мнение по данной проблеме депутатам по округу. Районным, городским, областным. «Пусть они подтолкнут ускорение принятия дополнений в СКВО», — считает юрист. Очевидно, что пока это лучший путь, пусть он и окажется долгим.

Пенсионер обжалует действия волгоградских чиновников в Верховном суде

Вопросы Владимиру Кудрявцеву можно задать здесь