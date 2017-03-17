17.03.2017   Социум, Экономика   Галина Гунькина   Комментариев: 1

Карэн Туманянц: «Российские банки вряд ли пойдут на то, чтобы брать комиссию при снятии наличных»

Доцент кафедры экономической теории и экономической политики ВолГУ Карэн Туманянц считает – российские банки вряд ли пойдут на то, чтобы брать комиссию со своих клиентов при снятии наличных. Как сообщал сегодня ИНТЕР, переложить это бремя на клиентов банкирам разрешила платежная система Visa.

– Если банкиры воспользуются этим разрешением, это, несомненно, приведет к росту затрат россиян, – говорит Карэн Авакович. – Но вряд ли российские банки на пойдут на такой шаг. Прежде всего потому, что сегодня их много, на рынке банковских услуг – жесткая конкуренция.

К тому же, как считает эксперт, у россиян почти всегда остается возможность избежать непредвиденных расходов. Сегодня почти во всех магазинах можно рассчитаться за покупки банковскими картами, таким образом острой необходимости в наличных у покупателей нет.

Фото ИНТЕРа

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    • One Response to Карэн Туманянц: «Российские банки вряд ли пойдут на то, чтобы брать комиссию при снятии наличных»

    1. Роман:
      17.03.2017 в 16:40

      Российские банки пойдут на это осоэнано с целью продвижения Мира

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