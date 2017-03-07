07.03.2017   Разное   Оксана Яблочкина   Нет комментариев

Более 30 километров сельских дорог планируется построить в Волгоградской области

В 2017 году на территории Волгоградской области планируется построить 32 км сельских дорог — девять подъездных путей к сельским населенным пунктам. Стартуют работы в Палласовском районе – здесь будет строиться дорога к селу Старая Иванцовка, где проживает более 600 человек. Протяженность дорожного полотна составит 7,2 км. Отмечается, что на дорожное покрытие будет устанавливаться гарантийный срок в пять лет. А в случае возникновения дефектов устранять их подрядчики будут за свой счет.

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