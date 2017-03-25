Волгоградцы могут получить средства на благоустройство собственного двора. Областной центр примет участие в общероссийской программе благоустройства территорий «Формирование комфортной городской среды».

Проект предусматривает как благоустройство дворов, так и приведение в порядок общественных территорий — площадей, набережных, улиц, скверов, парков. Как сообщили в пресс-службе администрации Волгограда, на благоустройство дворов из федеральной казны областному центру будет направлено 300 млн руб., еще 140 млн пойдут на городские парки и скверы.

Стоит отметить, что при выборе дворов, которым выделят деньги на благоустройство, предпочтение будет отдаваться тем территориям, о которых заботятся сами жители — проводят субботники, бережно относятся к общему имуществу дома, ухаживают за цветами и деревьями. При составлении адресного перечня программы формирования современной городской среды учитываются и дворы, уже подавшие заявки на участие в программе «Наш двор — наш дом».

Прием предложений для включения дворов в муниципальную программу формирования современной городской среды продлится до 5 апреля 2017 года. Предложения принимаются в департаменте ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда по адресу: ул. Чуйкова, 15, 1 этаж,

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