21.03.2017   Правовое поле, Разное, Социум   Галина Гунькина   Нет комментариев

Жителям Волгограда будет оказана бесплатная юридическая помощь

В четверг, 23 марта жителям Волгограда будет оказана бесплатная юридическая помощь. Сотрудники отдела правового обеспечения регионального УФССП РФ вместе с представителями ВРОООО «Ассоциация юристов России» проведут личный прием граждан.

– Гражданам, обратившимся на прием, будет оказана бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме. – уточнили ИНТЕРу в пресс-службе УФССП РФ по Волгоградской области.

Прием пройдет с 14.00 до 17.00 по адресу: Волгоград, ул. Профсоюзная, 15а.

Фото из открытых источников

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