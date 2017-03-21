В четверг, 23 марта жителям Волгограда будет оказана бесплатная юридическая помощь. Сотрудники отдела правового обеспечения регионального УФССП РФ вместе с представителями ВРОООО «Ассоциация юристов России» проведут личный прием граждан.

– Гражданам, обратившимся на прием, будет оказана бесплатная юридическая помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме. – уточнили ИНТЕРу в пресс-службе УФССП РФ по Волгоградской области.

Прием пройдет с 14.00 до 17.00 по адресу: Волгоград, ул. Профсоюзная, 15а.

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