Асфальт сошел со снегом: ОНФ и журналисты проехали по дорогам Волгограда

ОНФ и журналисты проехали по дорогам Волгограда 14 марта. ИНТЕР был в числе делегации, которая в который раз инспектирует одну из двух главных наших бед. Результаты впечатлили. тем более. что жители приняли активное участие в обсуждении вопроса — как в реальном пространстве, так и в сети.

Тема дорог Волгограда не исчезает со страниц региональных СМИ. Начиная с первых оттепелей мы обсуждаем ямы, которые появляются, как только сходит снег, летом доблестно ремонтируем дороги, осенью осваиваем деньги, которые выделили слишком поздно, и которые идут на залатывание ям, иногда свежеобразовавшихся от октябрьских дождей. Зимой со страхом ждем весны и готовимся к появлению новых ям. Происходит абсолютно непонятный общей массе граждан круговорот асфальта в природе. В этом году проверить состояние городских артерий после холодного времени года прибыла инспекция Общероссийского народного фронта, которых сопровождали представители СМИ.

На что, в первую очередь, обращают внимание как гости, так и коренные волгоградцы? На то, что город с такой легендарной историей сейчас находится., мягко говоря, не в лучшем состоянии. Об этом лучше всего свидетельствуют как раз дороги областного центра.

Аккуратный и ухоженный Мамаев курган. С него открывается грандиозный вид на матушку-Волгу и «тарелку» вновь строящегося стадиона. Съезжаешь с главной высоты России и попадаешь на главную улицу города-героя — Вторую продольную. Это основная магистраль, которая проходит через весь Волгоград. На разных участках здесь разное качество асфальта: где-то — практически ровное покрытие, где-то — свежие ямы. В Краснооктябрьском районе, куда мы и направились, ямы немного подлатали, но стало ли от этого лучше?

— По-моему только хуже, — рассказывает автолюбительница Мария. — Латки неровные, у меня малолитражка, так я на каждой подскакиваю.

В Тракторозаводском районе съезжаем со Второй Продольной и попадаем на улицу Атласова, которая проходит мимо поселка 4-й участок. Здесь яма на яме, через которые с трудом пробирается даже наш УАЗ. Когда-то здесь был асфальт, но сейчас то, что покрывает землю — сложно так назвать. Ни о какой разметке и об освещенности и речи не идет. Притом, что дорога, по большому счету, достаточно оживленная. Пока мы стоим, практически каждую минуту туда сворачивают машины разных габаритов, на небольшой скорости пробираются по колдобинам.

По дорогам, что как направления

Переходим Вторую Продольную, ориентируясь на остаточные признаки разметки. Встречаем местную жительницу.

— Какие это дороги?! — вопрошает Людмила Зайцева. Далее следует ненормативная лексика.

Бурно реагировали на приезд инспекции и те волгоградцы, которые узнавали последние новости из соцсетей. «Передай им пусть уезжают, пока в какой-нибудь яме с техникой не пропали» — пишет один в соцсети «Вконтакте». «Они хоть перекрестились на дорожку?» — вопрошает другой. Была масса комментариев, где люди называли конкретные адреса и приглашали инспекцию приехать туда. Указывались улицы практически во всех районах города, что само по себе говорит о масштабе существующей проблемы.

Стоит отметить, что представители Общероссийского народного фронта и сопровождающие их журналисты разъехались сразу по нескольким маршрутам.

— Мы проехали по улице Батунской в Дзержинском районе, там проводился ремонт летом 2012 года, — рассказал ИНТЕРу представитель регионального отделения ОНФ Армен Оганесян. — Гарантийный срок у этой дороги заканчивается летом текущего года, но надо отметить, что мы инспектировали ее еще в прошлом году. И уже тогда она была в неподобающем состоянии. Мы обращались в администрацию области, нас заверили, что эту дорогу отремонтируют. Однако на данный момент ничего не сделано.

ЗАДАТЬ ВОПРОС АРМЕНУ ОГАНЕСЯНУ МОЖНО ЗДЕСЬ

Затем посетили улицу Кубинскую также в Дзержинском районе: она просто убитая. Но обнадеживает тот факт, что уже объявлен конкурс и там в скором времени будет проведен ремонт.

Вот такие, прямо скажем, нерадостные результаты очередного рейда по дорогам. И больше всего огорчает, что из года в год ничего не меняется. Даже уже не знаешь, на что надеяться и чего ждать скорее: решиться ли одна из двух основных российских бед в отдельно взятом городе или отечественные ученые раньше все-таки изобретут телепортацию?

Анастасия Франтасова

Как принять участие в создании «Карты убитых дорог»

Пройдите регистрацию на сайте dorogi-onf.ru. Затем выбирайте город, отмечайте дорогу или ее участок, загружайте фотографии, опишите проблемный объект. После проверки заявки указанный участок появится на карте.

Пользователи также могут принять участие в голосовании по выявлению дорог, которым в первую очередь требуется ремонт. Итоги проекта «Карта убитых дорог» будут подведены в конце 2017 года.