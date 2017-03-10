В Волгограде антимонопольное управление выступило против отмены маршруток. Эта без преувеличения сенсационная новость стала известна 10 марта.

В официальном сообщение Волгоградского управления УФАС России указано, что принятое администрацией Волгограда решение об отмене 87 регулярных маршрутов приведет к снижению количества хозяйствующих субъектов на рынке, а, значит, к снижению конкуренции. В этой связи администрации Волгограда предложено отменить соответствующее решение по поводу маршрутных такси.

Стоит отметить, что из-за отмены маршруток мегаполис лихорадит еще с прошлого года. Тогда было объявлено — с 15 апреля начнется ликвидация маршрутов. Завершится процедура в конце мая, когда маршрутки на улицах города заменят автобусы.

Решение волгоградских властей вызвало массовые протесты горожан. За минувшие годы маршрутки стали доступным и надежным видом транспорта. Это помогло решить проблему транспортной доступности огромного города. Маршрутки ходили в самые отдаленные районы города, где автобусного сообщения не могли наладить годами.

Автобусы, в свою очередь, сразу стали более дорогим видом транспорта — проехать даже одну остановку стоит минимум 18 руб, это по электронной карте. Без карты — 20 руб. Кроме того, автобусы многие расценивают как медленный, неудобный и устаревший вид транспорта. который спровоцирует появление еще большего количества личных авто на дорогах.

Вопрос: что мешало власти города и области послушать жителей и разработать компромиссный вариант — сохранить часть маршрутов? Например, в Волжском нормально уживаются и автобусы, и маршрутки. Автобусами больше пользуются люди старших лет, маршрутками все остальные. В итоге не пустуют ни автобусы, ни маршрутки, и никаких конфликтов нет.

Проехать маршем

Но в Волгограде нежелание власти услышать народ привело к тому, что 7000 подписей жителей за спасение маршруток отправили в Москву президенту Путину. А маршрутчики решили проехать маршем с требованием не лишать их 3000 рабочих мест.

Эксперты называют ситуацию с маршрутками одним из самых крупных провалов политики волгоградских властей за последнее время. Момент для транспортного эксперимента в городе, где и без того масса социальных проблем и крайне высокий уровень неудовлетворенности жизнью, был выбран крайне неудачным, а исполнение идеи получилось недемократичным и жестким.

ИНТЕР также получает в массовом порядке обращения граждан, возмущенных отменой маршруток. Недовольство жителей связано и с отменой ряда маршрутов троллейбусов. Так, с 1 апреля власти намерены отменить троллейбус 18, курсировавший на юге Волгограда.

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