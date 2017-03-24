Алексей Навальный начал предвыборную кампанию в Волгограде со скандала
Алексей Навальный начал предвыборную кампанию в Волгограде со скандала. В сети было опубликовано фото символа города-героя — скульптуры Родины-матери, у которой ладонь и лицо были окрашены в зеленый цвет. Это — намек на облитого зеленкой Навального. Реакция общественности не замедлила себя ждать.
Навальный начинает
Сегодня Навальный открыл свой штаб в Волгограде на ул.Мира,6. После публикации фото горожане обступили штаб оппозиционера с требованием объясниться по поводу инцидента с публикацией.
Когда Навальный вышел к людям, разговора не получилось. В дело пришлось вмешиваться полиции и казакам, иначе дело могло закончится избиением.
Напомним: ранее мэрия Волгограда отказалась согласовать митинг сторонников Навального в областном центре. Оппозиционер обжаловал решение в суде, но оно устояло в силе. При этом отметим, что власти 24 российских городов согласовали площадки для митинга Навального.
Сейчас В СМИ муссируется тема возможных провокаций Фонда борьбы с коррупцией. В частности, речь идет о сообщении, которое разместят в сетях и где будет содержаться призыв к молодежи выйти на несанкционированные митинги.
В эти же часы стала известна реакция Кремля на призывы Навального выходить на улицы. Правда, речь идет о призыве выйти на Тверскую, но сути это не меняет. Такие призывы пресс-секретарь президент Дмитрий Песков назвал «провокацией».
- Поведение Навального в Волгограде легко объяснить начавшейся предвыборной кампанией, — считает волгоградский эксперт. — Борьба предстоит серьезная, и в этой войне для него хороши любые средства. Понимая, что шансов победить у него немного, он попытается выжать из ситуации максимум, набирая политические очки и формируя ряды сторонников. Последних, заметим, у лидера ФБК немало, особенно в рядах молодежи. Сейчас он не случайно выбирает депрессивные регионы, где высок уровень недовольства властью. Так что провокации действительно возможны, причем с двух сторон — как самого Навального. так и его противников.
- Стоит напомнить также, что ранее фамилия Навального уже была в центре внимания волгоградцев. Бывший депутат областной думы Андрей Попков вызывал лидера ФБК на дуэль, которая так и не состоялась.
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Зашоренное стадо…что еще сказать про дебилов, которые и слушать не умеют.Рабы.