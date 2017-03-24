Алексей Навальный начал предвыборную кампанию в Волгограде со скандала. В сети было опубликовано фото символа города-героя — скульптуры Родины-матери, у которой ладонь и лицо были окрашены в зеленый цвет. Это — намек на облитого зеленкой Навального. Реакция общественности не замедлила себя ждать.

Навальный начинает

Сегодня Навальный открыл свой штаб в Волгограде на ул.Мира,6. После публикации фото горожане обступили штаб оппозиционера с требованием объясниться по поводу инцидента с публикацией.

Когда Навальный вышел к людям, разговора не получилось. В дело пришлось вмешиваться полиции и казакам, иначе дело могло закончится избиением.

Напомним: ранее мэрия Волгограда отказалась согласовать митинг сторонников Навального в областном центре. Оппозиционер обжаловал решение в суде, но оно устояло в силе. При этом отметим, что власти 24 российских городов согласовали площадки для митинга Навального.

Сейчас В СМИ муссируется тема возможных провокаций Фонда борьбы с коррупцией. В частности, речь идет о сообщении, которое разместят в сетях и где будет содержаться призыв к молодежи выйти на несанкционированные митинги.

В эти же часы стала известна реакция Кремля на призывы Навального выходить на улицы. Правда, речь идет о призыве выйти на Тверскую, но сути это не меняет. Такие призывы пресс-секретарь президент Дмитрий Песков назвал «провокацией».