Актриса волгоградского ТЮЗа Елена Бабкина отмечает юбилей
Актриса волгоградского ТЮЗа Елена Бабкина отмечает юбилей…
Вне сцены она почти неприметна. Бледное чистое лицо без следов косметики, подчеркнуто скромная, неяркая одежда. Явное нежелание привлекать к себе внимание. Улыбка, правда, такая – сразу хочется ответить тем же! Это Леночка Бабкина, артистка Волгоградского театра юного зрителя. Она здесь работает почти тридцать лет, и уж на сцене-то всегда заметна. Как бабочка, раскрывающая потаенную красоту крылышек в момент полета.
Она всегда была востребована, с первых лет в театре. После окончания Свердловского театрального института играла абсолютно разное. Отвратительного Шакала в «Маугли», или безбашенную птушницу Канифоль в «Реке на асфальте». А следом прелестную юную Дорожку из спектакля по сказкам Д. Биссета «Приятного аппетита, тигр!» От скромной красоты её цветка замирали сердца лесных зверят из сказки С. Козлова «Я вас люблю, Ромашка!», а Принцесса из другой сказки покоряла решительностью характера и силой чувств. Сегодня в спектакле «Здравствуй, принцесса!» она играет уже Атаманшу разбойничьей шайки, в чьем плену оказывается принцесса.
Она умеет удивлять кажущейся легкостью преображений, хотя на самом деле вхождение в новый образ дается ей нелегко, всякий раз через преодоление внутренних барьеров.
Когда-то она стояла перед выбором – посвятить жизнь педагогике или театру, который с детства уже поймал мечтательницу в свои сети. Избрав второе, Лена всё равно реализует потребность отдавать, помогать радостью соучастия, проникать в чужую боль,
Сцена дает возможность сдержанной в жизни Елене Бабкиной высказать, выразить многое, что она знает о жизни, о людях. Её персонажи, среди которых есть смешные, нелепые, злые, добрые, умные и глупые – никогда не окрашены лишь одной краской. Они живые, в них много правды, искреннего чувства, к ним всегда эмоционально подключаешься, находясь в зрительном зале.
Дети сегодня на «Лесных тайнах», к примеру, с глубоким вниманием и сочувствием следят за судьбой тетушки Крапивы, потерявшей своего сыночка, ушедшего искать счастья. Взрослые на спектакле «Скрипка, бубен и утюг» постоянно взрываются хохотом, наблюдая за перепалками двух мамаш, поссорившихся на свадьбе своих детей. А в семейной лирической комедии «Брачный договор» Э. Кишона, одной из популярнейших сегодня в ТЮЗе (с успехом показанной в Москве и на фестивале в Израиле), Елена в роли Шифры покоряет богатством душевных переливов, страстным выплеском эмоций любящей, обаятельной и мудрой женщины.
Пожелаем создать еще много глубоких и светлых женских образов артистке ТЮЗа Елене Бабкиной, отметившей накануне 8 Марта свой первый юбилей.
Галина Беспальцева
Фото С.Леденева
О самых интересных культурных событиях в Волгограде
Добавить комментарий