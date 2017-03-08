Актриса волгоградского ТЮЗа Елена Бабкина отмечает юбилей…

Вне сцены она почти неприметна. Бледное чистое лицо без следов косметики, подчеркнуто скромная, неяркая одежда. Явное нежелание привлекать к себе внимание. Улыбка, правда, такая – сразу хочется ответить тем же! Это Леночка Бабкина, артистка Волгоградского театра юного зрителя. Она здесь работает почти тридцать лет, и уж на сцене-то всегда заметна. Как бабочка, раскрывающая потаенную красоту крылышек в момент полета.

Она всегда была востребована, с первых лет в театре. После окончания Свердловского театрального института играла абсолютно разное. Отвратительного Шакала в «Маугли», или безбашенную птушницу Канифоль в «Реке на асфальте». А следом прелестную юную Дорожку из спектакля по сказкам Д. Биссета «Приятного аппетита, тигр!» От скромной красоты её цветка замирали сердца лесных зверят из сказки С. Козлова «Я вас люблю, Ромашка!», а Принцесса из другой сказки покоряла решительностью характера и силой чувств. Сегодня в спектакле «Здравствуй, принцесса!» она играет уже Атаманшу разбойничьей шайки, в чьем плену оказывается принцесса.

Она умеет удивлять кажущейся легкостью преображений, хотя на самом деле вхождение в новый образ дается ей нелегко, всякий раз через преодоление внутренних барьеров.

Когда-то она стояла перед выбором – посвятить жизнь педагогике или театру, который с детства уже поймал мечтательницу в свои сети. Избрав второе, Лена всё равно реализует потребность отдавать, помогать радостью соучастия, проникать в чужую боль,

Сцена дает возможность сдержанной в жизни Елене Бабкиной высказать, выразить многое, что она знает о жизни, о людях. Её персонажи, среди которых есть смешные, нелепые, злые, добрые, умные и глупые – никогда не окрашены лишь одной краской. Они живые, в них много правды, искреннего чувства, к ним всегда эмоционально подключаешься, находясь в зрительном зале.

Дети сегодня на «Лесных тайнах», к примеру, с глубоким вниманием и сочувствием следят за судьбой тетушки Крапивы, потерявшей своего сыночка, ушедшего искать счастья. Взрослые на спектакле «Скрипка, бубен и утюг» постоянно взрываются хохотом, наблюдая за перепалками двух мамаш, поссорившихся на свадьбе своих детей. А в семейной лирической комедии «Брачный договор» Э. Кишона, одной из популярнейших сегодня в ТЮЗе (с успехом показанной в Москве и на фестивале в Израиле), Елена в роли Шифры покоряет богатством душевных переливов, страстным выплеском эмоций любящей, обаятельной и мудрой женщины.

Пожелаем создать еще много глубоких и светлых женских образов артистке ТЮЗа Елене Бабкиной, отметившей накануне 8 Марта свой первый юбилей.

Галина Беспальцева

Фото С.Леденева

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