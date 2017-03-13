В Волгограде создают акселератор молодежных инициатив

С 20 марта по 3 апреля на базе Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС будет проходить «Фестиваль проектов «Совместное будущее». Мероприятие представляет собой практико-ориентированную образовательную площадку-акселератор молодежных инициатив.

Все участники фестиваля смогут максимально проработать свои проектные идеи до упакованной конкурентоспособной проектной заявки благодаря прохождению образовательного курса по социальному проектированию, состоящего из двух очных сессий, сообщают в вузе. Первая сессия пройдет с 21 по 23 марта, вторая – с 28 по 30 марта.

Организаторы обещают, что программа будет наполнена разнообразными лекциями, мастер-классами, тренингами от ведущих специалистов консалтинговых компаний, экспертов Федеральных Форумов, практиков в области социального проектирования.

На протяжении всего проекта участники также смогут получать поддержку от экспертного сообщества – представителей органов власти, бизнес-структур, некоммерческих организаций, средств массовой информации и ведущих преподавателей высших учебных учреждений города Волгограда. Эксперты будут осуществлять непосредственное взаимодействие с авторами проектных идей, как тьюторы и наставники, оказывая им консультационную и методическую поддержку на всех стадиях развития проекта: от формирования идеи до непосредственной защиты социального проекта.

В проекте принять участие может любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет, предварительно заполнив заявку, созданную при помощи «Google forms», или перейдя на страницу регистрации в группе фестиваля проектов «Совместное будущее» в социальной сети «ВКонтакте». Официальные приглашения, детализированная программа фестиваля, тайминг, списки экспертов и тренеров будут направлены участникам по электронной почте после регистрации и доступны в официальной группе фестиваля.

По итогам прохождения образовательных и экспертных сессий все участники получат сертификаты и дипломы, а авторы лучших проектов – тьюторское сопровождение (консультационное, методическое, организационное) при реализации проектных идей.

Координатор мероприятия: автор проекта, ассистент кафедры корпоративного управления ВИУ РАНХиГС Железникова Ксения Викторовна, e-mail: sno-vags@mail.ru

Фото с сайта ВИУ РАНХиГС