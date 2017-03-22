Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение объема экспорта и цен на зерно. А Крестьяне на старте посевной задаются вопросом, будет ли востребован новый урожай. И не находят ответа…

Дожди (местами снег) присотановили сев яровых, начатый в южных районах. Крестьяне за это к небесной канцелярии не в претензии. Подпитав высушенную мартовскими суховеями почву, они сняли озабоченность дальнейшим развитием всходов озимых и дали надежду на то, и яровые хорошо взойдут.

-А зачем? – тут же, рассказывая об этом, резко оборвал сам себя суровикинский фермер. – Прошлогодний рекордный урожай ничего хорошего нам не дал. Еще один хороший урожай при складывающееся ситуации тоже ничего хорошего сулит. А тут еще «турецкий гамбит»…

Ситуация нап рынке сельхозпродукции непростая. Падает экспорт зерновых культур. По информации ФТС (Федеральная таможенная служба) за период с 1 июля по 15 марта падение его объемов составило 1,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего сельскохозяйственного года. Падают цена и объемы реализации семян подсолнечника. В феврале его запасы в России, по оценкам экспертов, превысили прошлогодние на 42,7%.

На этом фоне ударом под дых стало сообщение о том, что с 15 марта Турция исключила из списка товаров, на которые распространяется нулевая таможенная пошлина, российскую пшеницу, кукурузу, подсолнечный шрот, растительное масло… Формально ввозить их она не запретила: уплатив 130-процентную таможенную пошлину, пожалуйте. Условие издевательское.

Если учесть, что Турция была одним из крупнейших их импортеров, удар очень ощутимый. И это – на следующую неделю после визита Эрдогана в Россию: после его заверений о нерушимой дружбе и геополитическом и всяком ином сотрудничестве. Таким образом , объясняют эксперты, Турция пытается продавить снятие эмбарго на поставку своих овощей, прежде всего томатов, на российский рынок.

Глава Минсельхоза России Александр Ткачев, успокаивая зерновиков (зерно-де на мировом рынке – товар востребованный, найдем других покупателей), пока стоит на том, что надо дать нашим овощеводам возможность производить свои томаты и огурцы. Однако ни у кого (и, похоже, у самого министра) нет уверенности, что он устоит на этой позиции.

Падение цен на зерно

Между тем аналитики предрекают дальнейшее снижение объемов экспорта и цен на зерно.

-Потерю турецкого рынка нам никто не возместит, — продолжает фермер. — Обещают найти новые, но это не так просто. Нам не помешала бы в этом году засуха. Она все проблемы разрешит: лишнего зерна не будет – цены поднимутся. И тогда «не нужен нам берег турецкий»…

-А что, есть опасения, что может случиться засуха.?

-Пока, слава Богу, нет. А может, к сожалению.

С таким вот настроением входят крестьяне в посевную.

Сдавшие документы на погектарную поддержку ждут ее «копейки». Им обещают: вот-вот подойдет. Все понимают: «вот-вот» — понятие растяжимое. Оно может означать и несколько дней, и месяц, и более. А может и: «после дождичка в четверг». Как прошлогодние дотации на молоко. Или – как 5-процентные льготные кредиты. На которые, кстати, перебросили деньги с погектарной поддержки, сильно ее урезав.

Что называется, отобрали синичку, пообещав журавля в небе. А его не достать: у документов на получение льготного кредита путь рассмотрения в инстанциях долгий: район – область – Москва. Транзит не предусмотрен. На каждом этапе свои заморочки…

-Выкарабкаетесь? – желая, чтобы распогодилось (в том числе на рынке сельхозпродукции) спрашиваю фермера.

-А куда ж мы денемся?..

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Система земледелия Виктора Банькина