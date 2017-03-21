Виктор Банькин: семеноводство в прикладной системе земледелия

Известный волгоградский аграрий Виктор Банькин убежден, что семеноводство в прикладной системе земледелия занимает важное место . Ранее мы уже публиковали статьи ученого о секретах успеха в АПК (ссылки можно посмотреть в конце текста). Все, о чем пишет Виктор Александрович, прошло испытание временем и принесло успех группе возглавляемых им предприятий «Содружество-Регион». Сегодня продолжаем тему.

Прикладная система земледелия как механизм повышения эффективности

сельскохозяйственного производства

Все начинается с семени. Все живое, за исключением примитивных существ. В нашей тематике – с семян, в которых не только заложен генетический код будущих растений, но и запасы питательных веществ на первый период жизни. Поэтому очень важно, чтобы семена не только соответствовали агротехническим параметрам по всхожести и энергии прорастания, но и современным требованиям к сорту или гибриду, обладали хорошим потенциалом и были приспособлены к местным условиям.

Наши великие предки – Вавилов Н. И., Мичурин И. В., Лукьяненко П. П., Пустовой В. С. и другие – осознавали это, и сделали очень много для развития отечественной селекции и семеноводства. Было понимание важности этого вопроса и в СССР на государственном уровне, так как даже в самом начале становления молодой Советской республики государство, несмотря на голод и разруху, изыскало значительные финансовые средства и направило их на создание целой сети селекционно-семеноводческих центров, что позволило полностью «закрыть» потребности страны в собственных семенах.

А что-же в настоящее время? Судите сами: в предприятиях «Содружество-регион» мы высеваем импортные семена на 100% площадей кукурузы на зерно, подсолнечника и зернового сорго. Семена озимой пшеницы, люцерны и нута используем отечественные, но селекция и семеноводство этих культур не только не отвечают современным требованиям, но по некоторым из них, в частности по люцерне, находится в глубоком кризисе. Говорю это с полной ответственностью, так как мы являемся одним из крупнейших производителей семян люцерны в России и хорошо знаем сложившуюся ситуацию. Например, одним из самых популярных и продаваемых сортов люцерны в стране является сорт «Вега-87» селекционера Михалева В. Е. Мы работаем с этим селекционером и он утверждает, что первичное семеноводство этого сорта не ведется уже более десяти лет. Несмотря на это, многие предприятия в России и сейчас продают оригинальные семена этого сорта. Как это можно квалифицировать, вы понимаете.

Не намного лучше ситуация с семеноводством нута, которое держится на отдельных энтузиастах, таких как Балашовы Василий Васильевич и Андрей Васильевич из Волгоградского АГУ, с которыми мы тоже работаем.

Семеноводство как наука

Считается, что с селекцией и семеноводством озимой пшеницы в стране все хорошо. Возможно в некоторых регионах, в том числе в Краснодарском крае, это действительно так. Но краснодарские сорта в Волгоградской области не посеешь, они вымерзнут. Здесь нужны сорта, приспособленные к нашим суровым условиям. И они есть, но большинство из них с «бородой». Например, самые распространенные в Волгоградской области сорта озимой пшеницы: «Ермак», «Станичная» и «Зерноградка-11» были районированы в 2001 – 2003 годах, то есть 14 – 16 лет назад, тогда как рекомендуемый наукой срок сортосмены три-четыре года.

И другой показатель – базовым сортом, с которым сравнивают при испытаниях вновь выведенные сорта озимой пшеницы в Волгоградской области, является сорт «Дон-93», который был зарегистрирован в 1997 году. Однако, несмотря на это, в 2016 году лишь два сорта – «Олимп» и «Ставка» – Ковтуна В. И. из Ставропольского НИИСХ сумели этот «стандарт» превзойти по всем показателям.

Даже из этого небольшого материала видно, что ситуация с селекцией и семеноводством сельскохозяйственных культур в стране находится в очень сложном положении. Понимают ли это в Минсельхозе РФ? Да. Не только понимают, но и предпринимают целый ряд мер государственной поддержки, направленной на выведение селекции и семеноводства на более высокий уровень, в том числе и по субсидированию покупки элитных семян сельхозтоваропроизводителям. Кроме того, разработана и действует Программа, предусматривающая компенсацию 21,5% затрат при строительстве семеноводческих заводов и так далее. Все это очень хорошо. Мы, например, хотим воспользоваться этими субсидиями и построить семеноводческий завод в ООО «Большой Морец». В настоящее время занимаемся сбором разрешительной документации для разработки проекта. К сожалению, на этом пути не всегда встречаем понимание различных структур.

Однако, правильнее сказать, что всех этих мер, предпринимаемых Минсельхозом РФ, крайне недостаточно для того, чтобы вывести селекцию и семеноводство России на современный уровень. Основная проблема не в семеноводческих заводах. Их можно построить много и быстро. Проблема в селекции. Дело в том, что очень многие селекционно-семеноводческие центры страны за последние десятилетия ликвидированы, а в большинстве учреждений, где еще селекция ведется, используются технологии 50 – 70-летней давности. Представьте себе машину или телефон 50-летней давности, и вы поймете, какое в России технологическое отставание от развитых стран в области селекции и семеноводства. Да и заработная плата научных сотрудников в сохранившихся селекционных центрах Росии такая, что ни о каком «притоке» туда молодых ученых и речи быть не может. Например, оплата младшего сотрудника в ОПХ «Ершовское» Саратовской области составляет 7–8 тыс. руб., у старших научных сотрудников 12–14 тыс. И так в большинстве ОПХ и НИИСХ по всей стране.

Современные технологии

В передовых селекционных центрах мира используются современные технологии: «меченных атомов», «клеточной инженерии», «генных технологий», а также имеются современные тепличные сооружения с искусственным климатом, работотизированной системой смены лотков с растениями и так далее. Да и заработная плата у сотрудников там достойная. В таких центрах селекционерам за один год удается сделать столько, сколько мы в России, с нашими устаревшими технологиями и мизерными зарплатами, сможем сделать лишь за четыре-шесть, а иногда и более лет. В результате — отставание отечественной селекции от развитых стран с каждым годом не сокращается, а увеличивается, и превращается в «пропасть». Поэтому, если ограничиться лишь теми мерами государственной поддержки и объемами финансирования, которые уже озвучены, Россия уже в самом ближайшем будущем попадет в прямую зависимость от развитых стран и не сможет обеспечить себя высококачественными семенами, со всеми вытекающими последствиями.

Кукуруза

В связи с вышеизложенным, возникает вопрос: почему мы не можем отказаться от импортных семян, в пользу отечественных? Чтобы внести ясность, приведу следующий пример: гибриды кукурузы фирмы «Пионер» линии «Аква-Макс» выведены так, что в течение первых двух-трех недель после всходов развивают корневую систему. В это время стебель у данного растения практически не растет. В результате чего, кукуруза уже в первый месяц жизни имеет очень мощную корневую систему, которой не страшна весенняя засуха.

Отечественные сорта и гибриды кукурузы развивают сначала стебель, а уже затем корневую систему. Поэтому очень уязвимы от весенних суховеев, которые не редко бывают в нашей зоне.

Кроме того, у импортных гибридов кукурузы этой линии гораздо более тонкие стебель и стержень початка, чем у отечественных сортов и гибридов. За счет этого у них выше КПД использования влаги и питательных веществ. Поэтому им хватает влаги для формирования хорошего урожая зерна, а нашим сортам и гибридам нет.

И еще: зубовидные гибриды кукурузы линии «Аква-Макс» обладают повышенной влагоотдачей в период созревания, то есть их зерно после уборки не надо сушить в сушилках (в сухую погоду), в отличие от отечественных сортов и гибридов, что позволяет экономить 25–30% от общих затрат.

Из-за вышеперечисленных качеств, использование семян кукурузы импортной селекции позволяет выращивать данную культуру в нашей зоне с высокой рентабельностью, тогда как отечественные гибриды и сорта выращивать нельзя, так как использование семян отечественной селекции, несмотря на их дешевизну, приводит к низким урожаям и большим убыткам.

Подсолнечник

Что касается семян подсолнечника, то в нашей стране вообще нет ни одного гибрида, который мог бы составить достойную конкуренцию сингентовской «Неоме» или евралисовскому «Генезису» при выращивании по технологиям «Чистое поле» и «Экспресс-Сан», обеспечивающих 100%-ную борьбу с сорными растениями.

В одной из статей я уже приводил пример сравнительных испытаний зернового сорго импортного гибрида «Арфрио» и отечественного сорта «Самба». Семена импортного гибрида «Арфрио» стоили в восемь раз дороже отечественного сорта «Самба» (4241 руб. на 1 га против 525 руб.). Однако, несмотря на это, рентабельность гибрида равнялась 39,9%, а сорта лишь 13.6, так как при прочих равных условиях урожайность «Арфрио» составила 51,3 ц/га, а сорта «Самба» — 34,9 ц/га.

И таких примеров можно привести много, не говоря уже о имеющих место продажах «фальсифицированных» семян отечественного производства. Поэтому мы вынуждены закупать семена у зарубежных компаний.

Реализация

Теперь о системе реализации семян отечественными и зарубежными селекционными центрами. Как она выстроена и отвечает ли интересам сельхозтоваропроизводителей?

Сразу скажу, что не отвечает, так как в сложившейся системе продаж очень много недостатков. Каких именно? Чтобы ответить на этот вопрос начнем с анализа системы продаж семян импортного производства. Западные селекционно-семеноводческие центры, не особо утруждая себя изучением особенностей российского рынка, перенесли на нашу страну сложившуюся в Европе систему продаж, хотя у нас в России другие масштабы, более разнообразные почвенно-климатические условия и совершенно другой менталитет людей. Например, российский руководитель сельскохозяйственного предприятия скорее поверит соседнему фермеру, дающему оценку тому или иному гибриду, чем рекламной кампании крупного селекционного центра. Иностранные менеджеры этого не понимают. Поэтому всю маркетинговую работу по продвижению новых гибридов сводят к посевам демонстрационных участков и показу их потенциальным покупателям. При этом семена на испытания берут не из общей партии, предложенной к продаже сельхозтоваропроизводителям, а из особой. В результате таких испытаний некоторые гибриды той или иной фирмы оказываются в числе лидеров по урожайности в опытах, тогда как в производственных посевах «проваливаются», что очень сильно подрывает доверие крестьян к такого рода демонстрациям. Кроме того, во время испытаний, все гибриды высеваются одной нормой высева, в одни и те же сроки и с одинаковыми нормами внесения удобрений, хотя все они имеют свои генетические особенности, которые никак не учитываются. Это приводит к тому, что потенциальные покупатели семян имеют смутное представление об истинном потенциале того или иного гибрида, а также о том, как с этим гибридом работать: увеличивать или уменьшать норму высева по сравнению с другими гибридами, больше или меньше вносить удобрений и так далее.

Отечественные селекционно-семеноводческие центры имеют слабый бюджет, и поэтому очень часто сводят всю свою маркетинговую работу к объявлениям в СМИ о продаже семян.

Мы пытаемся сложившуюся в стране маркетинговую систему продажи семян изменить. Убеждаем наших западных и отечественных партнеров в том, что к каждому сорту или гибриду при испытаниях должен быть индивидуальный подход, с учетом всех его особенностей: по срокам и нормам сева, дозам и номенклатуре удобрений, требованиям к обработке почвы и так далее. Плюс – съём всех параметров во время вегетации. Плюс – тщательный учет затрат и подсчет итогов испытаний по рентабельности. Только после этого можно выходить с этим гибридом или сортом на потенциальных покупателей.

Но и этого мало. По-нашему мнению, задачей каждого семеноводческого предприятия является не только предложение сельхозтоваропроизводителям качественных семян, но и предоставление основных элементов технологии под каждый конкретный сорт или гибрид для конкретных условий выращивания. В этих целях в хозяйствах ООО «Большой Морец», ООО «МАКС», ОАО «Колос» разработана и применяется система наблюдений и учётов за процессом роста и развития сортов озимой пшеницы, нута и люцерны, предлагаемых к продаже. Вся работа разбита на этапы, на каждом из которых тщательно контролируется рост, развитие и состояние растений для наиболее точной оценки сорта. Мы также проводим листовую диагностику для оценки интенсивности развития сорта в период вегетации и многое другое. В отличие от государственных сортоучастков, мы проводим испытание новых сортов на разных фонах интенсификации, что позволяет сельхозтоваропроизводителям выбрать сорт наиболее подходящий им по финансовым возможностям и почвенно-климатическим особенностям. В результате всей этой работы, выявляем факторы, в наибольшей степени влияющие на урожайность, качество и рентабельность каждого конкретного сорта.

Для того чтобы исследовательская работа была качественной, а наблюдения и учеты проводились правильно, мы привлекаем в качестве консультантов специалистов Волгоградского филиала ФГБУ «Госсорткомиссия», ученых и селекционеров из Ставропольского НИИСХ, Волгоградского ГАУ и так далее. Кроме того, специалисты нашего предприятия проходят периодическое повышение квалификации в селекционном центре СНИИСХ, под руководством доктора с/х наук, селекционера Виктора Ивановича Ковтуна.

С сентября 2016 года ООО «Большой Морец» совместно со Ставропольским НИИСХ работает над выведением новых сортов озимой пшеницы, адаптированных к почвенно-климатическим условиям Волгоградской области. Сейчас в испытаниях находится 20 перспективных сортообразцов. Для этого проводится полный спектр исследований, наблюдений и учетов, согласно методике Госсортсети РФ.

Подобную работу мы начали в текущем году и в ООО «МАКС» по выведению новых сортов нута. В этих целях создан отдел по селекции и семеноводству этой культуры, укомплектован его штат, выделен земельный участок для проведения работ по селекции и первичному семеноводству, закуплено необходимое оборудование и так далее.

Кроме того, в ООО «Большой Морец» с 2016 года начата работа по выведению новых сортов люцерны совместно с селекционером Михалевым В. Е. Проводятся сравнительные испытания четырех немецких сортов люцерны, предоставленных нам «Немецким семенным альянсом» и так далее.

Перспективы

Вместе с тем, мы не хотим замыкаться только на нашей сухо-степной зоне черноземных почв Волгоградской области. С 2016 года запущен проект работы опорных участков по испытанию новых сортов озимой пшеницы в различных почвенно-климатических зонах региона. Таким образом, мы пытаемся стать ближе к потенциальным покупателям наших семян и показать возможности новых сортов непосредственно в их домашних условиях. Такие участки расположены в Еланском районе на базе ООО «Большой Морец», в Даниловском районе на базе КХК «Краснодонское», в Серафимовичском районе на базе АО им. Калинина и в Суровикинском районе на базе ООО «Дон». На этих участках сельхозтоваропроизводители смогут сравнить эффективность предлагаемых нами сортов с теми, которые используют сами. Также там проводятся наблюдения и учеты для получения полной характеристики испытываемых сортов. Результаты наблюдений публикуются в специализированном журнале.

Все это делается для того, чтобы выявить потенциал новых сортов и особенностей их возделывания. При продаже семян мы предлагаем и технологию их возделывания или хотя бы ключевые элементы этой технологии. Мы исходим из того, что потенциал сорта может быть максимально реализован только тогда, когда все агроприемы выращивания будут соответствовать его особенностям. Именно поэтому современное семеноводческое предприятие должно быть в немалой степени и научно-исследовательским учреждением, которому мы и стремимся соответствовать.

Конечно, кому-то могут показаться все вышеперечисленные меры излишними, так как сельхозтоваропроизводители и без них покупают семена. Но из общения со многими фермерами мы видим, что им очень не хватает знаний и возможности обсудить с кем-то из компетентных людей возникшие у них технологические проблемы. Вот мы и пытаемся им помочь, а заодно и получить «обратную связь», что позволяет нам постоянно повышать свой профессиональный уровень и зарабатывать доверие крестьян.

Считаю, что одной из главных причин, приведших к сложившейся в стране ситуации по селекции и семеноводству, является: недооценка роли семян для продовольственной безопасности страны на уровне государства, а у сельхозтоваропроизводителей – недооценка качественных семян для повышения эффективности собственного производства.

Семеноводство. Выводы и предложения:

1. Риски с угрозой потери собственной селекционно-семеноводческой базы страны столь велики, что государству нужно срочно определиться, по какому пути пойти: создавать с нуля сеть новых селекционно-семеноводческих центров, оборудованных самой современной техникой, или покупать на внешнем рынке готовые селекционно-семеноводческие центры, как это сделали китайцы и немцы. Кроме того, селекцию сельскохозяйственных культур необходимо отнести к фундаментальной науке, так как она требует больших финансовых вложений, а окупается в течение очень длительного времени. Поэтому селекцию, как любую фундаментальную науку, необходимо финансировать преимущественно за счет государства. Частный бизнес на большие финансовые вложения, при 20 – 30-летних сроках окупаемости, не пойдет. Например, только один прибор для работы по технологии «меченых атомов», который я видел в семеноводческом центре «Евралис-семена» (Франция), стоит более десяти миллионов евро, а создание современного селекционно-семеноводческого центра международного уровня обойдется в миллиарды долларов. Это подтверждается реальными сделками: в 2015 году одна из китайских компаний купила швейцарскую селекционно-семеноводческую фирму «Сенгента» за 43 млрд долларов США, в 2016 году немецкий концерн «Bayer» приобрел американскую селекционно-семеноводческую компанию «Монсанта» за 67 млрд долларов США(!). 2. Зарубежным и отечественным селекционно-семеноводческим центрам целесообразно изменить свою систему продаж семян: создать базовые хозяйства в регионах, где они смогли бы проводить полноценные испытания имеющихся у них сортов и гибридов, и только после этого выходить на рынок с подробными рекомендациями по технологии их возделывания, учитывающими почвенно-климатические особенности каждого конкретного региона. 3. Сельхозтоваропроизводителям следует более внимательно относиться как к выбору сортов и гибридов, так и к продавцам семян, которые их реализуют. На это не надо жалеть ни сил, ни времени, поскольку хорошие семена — самый быстрый и эффективный способ повышения эффективности сельскохозяйственного производства. В этих целях руководитель сельхозпредприятия должен взять вопрос производства и подготовки семян на себя. Если он будет лично контролировать качество покупаемых и выращиваемых семян, то и специалисты изменят свое отношение к этому вопросу. Понятно, что у руководителей и так много задач, которые они должны решать, но качественные семена это так важно и так выгодно, что вся эта работа окупится сторицей. В заключение хочу подчеркнуть, что от реализации вышеизложенных предложений выиграют все «игроки» рынка, но больше всех – Россия, которая не сможет стать великой державой без собственных семян. (Продолжение следует).

Виктор Александрович Банькин, к.э.н., председатель Совета директоров группы предприятий «Содружество-регион», тел.: (8442) 93-11-27, е-mail: s-region@mail.ru

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