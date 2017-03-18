Волгоградцам разъяснили, должны ли жители платить за установку общедомовых приборов учета. Тема очень острая: многие жители жалуются, что им с этого года стали приходить платежки с крупными суммами на установку ОПУ. Откуда такие цифры — недоумевают жильцы. ИНТЕР решил выяснить вопрос. Разъяснения предоставляют специалисты регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ.

ОПУ нынче дорог

В редакцию ИНТЕРа обратились читатели, проживающие по адресу: г. Волжский, ул Пушкина, д.96. «В декабре 2016 года нам пришла платежка, где говорилось, что нам установили общедомовой прибор учета на тепло. Но нас интересует, почему,судя по дате установки, обозначенной в квитанции, это было сделано в апреле 2015 года, а плату за установку решили брать начиная с декабря 2016 года. Почему у нас не проводилось общего собрания по этому вопросу? Почему был приобретен ОДПУ именно за такую цену? Насколько нам известно, есть более дешевые общедомовые счетчики. Можем ли мы сейчас оспорить данное решение и обязаны ли мы оплатить установку ОДПУ».

А теперь комментарий экспертов.

Cобственники помещений в многоквартирных домах должны были оснастить свои дома коллективными приборами учета воды, тепловой и электрической энергии до 1 июля 2012 года. После указанной даты обязанность по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета (ОДПУ) коммунальных услуг передана ресурсоснабжающим организациям.

В соответствии с действующим законодательством, расходы на приобретение и установку ОДПУ полностью ложатся на собственников жилого дома. Они обязаны оплатить расходы на установку общедомового прибора учета на основании счетов, за исключением случаев, когда такие расходы были учтены в составе платы за содержание и ремонт жилого помещения и (или) в составе обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов на содержание, текущий и капитальный ремонт общего имущества. (Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 №491).

Поскольку ОДПУ являются общим имуществом, в частности, входят в состав внутридомовых инженерных систем, для их установки требуется решение общего собрания собственников помещений, о необходимости проведения которого собственников должна была уведомить управляющая организация. Роль управляющей организации в этом случае ограничивается уведомительными и ознакомительными мероприятиями, однако в случае, если собственники не уведомляются о необходимости установки приборов учета коммунальных услуг, управляющей организации грозит штраф за уклонение от разработки и доведения до собственников информации о мероприятиях, направленных на энергосбережение.

Что касается сроков установки ОДПУ, в данном случае собственникам можно порекомендовать обратиться в управляющую организацию с запросом о предоставлении копии акта ввода в эксплуатацию общедомового прибора учета (возможно с апреля 2015 по декабрь 2016 года ОДПУ проходил процедуру ввода в эксплуатацию).

Повлиять на величину расходов по установке ОДПУ собственники могли бы в случае предварительного обсуждения вопроса оснащения дома ОДПУ на общем собрании собственников. Поскольку такого собрания не было и ОДПУ был установлен в рамках исполнения обязанностей ресурсоснабжающей организацией, оспаривать величину предъявленных к оплате соответствующих расходов возможно только в судебном порядке.

Как изменились правила оплаты пустующих квартир

Могут ли жильцов заставить менять счетчики