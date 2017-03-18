Деньги — не главное: жительница Клетского района преображает мир вокруг себя

Невозможное для чиновников Клетского района стало возможным для дилетанта: парк ожил, музей отреставрирован… Это — заслуга клетчанки Татьяны Узолиной, которая творит, казалось бы, невозможное. А началось все с малого…

Жила-была на берегу батюшки-Дона девочка Таня, заводила детских игр и шалостей. Любила рисовать, красками выводя на бумагу свои фантазии. А еще больше любила танцевать, выплескивая буйную энергию и радость жизни. Друзья-мальчишки мечтали стать летчиками, моряками, геологами, девчонки – врачами. А она – стеклодувом. Увидела однажды, как из жидкого стекла рождаются, переливаясь всеми цветами радуги, причудливые фигурки, и захотела сама творить это чудо.

Когда Таня подросла, вокруг нее стали увиваться парни. И вышла, точнее выскочила, замуж. Любовь оказалась не до гроба. Из множества распахнутых перед нею дорог осталась одна: утром бегом на работу, вечером, тоже бегом, — домой. Растя сына, жила, считая рубли до зарплаты. А потом зарплаты перестали платить.

Палитра красок, переливавшаяся раньше всеми цветами радуги, свелась к оттенкам серого. Так бывает: с возрастом глаза тускнеют. Особенно, когда жизнь превращается в борьбу за существование.

Однажды ей захотелось внести в свою жизнь светлый штрих. Люди в таких случаях меняют шторы на окнах, сажают у порога цветы. Состоятельные покупают новые иномарки. А Татьяна у входа в спортшколу, где она тогда работала, усадила у импровизированного водоемчика двух белоснежных лебедей. Сюжет неоригинальный, но для Клетской это была диковина. Станичный глава Геннадий Дементьев – к Татьяне.

— Сможешь для парка что-то такое сделать? Скучновато там – одни кусты.

— Попробую. Уж как получится, не знаю.

— Поехали, — рассказывает Татьяна, — мы с Иваном Геннадьевичем в лес, привезли три пенька. А потом я подумала: дерево для парковой скульптуры не лучший материал. Порылась в Интернете. И – решилась. Сделала из проволоки каркас. Привезла песок и цемент…

Так родилось первое ее детище – восторг местной ребятни – Баба-яга. Геннадий Иванович радовался ей не меньше детишек. Татьяну оформили на работу в бригаду по благоустройству с зарплатой 10 тыс. руб., оплачивали расходы на материалы. И – понеслась душа в рай: воодушевленная поддержкой, она работала до изнеможения – с утра до сумерек. Образы – торжествующе яркие фантазии детства – рвались из души.

И вот уж на лужайке Дед репку тянет-потянет – вытянуть не может. А бабка — ни с места. Стоит, думает: «Зачем она мне? У меня есть и сальцо, и яйцо». Позвал дед внучку. А она: «Мне на танцы пора». Позвал дед Жучку…

По закону жанра не обошлось без ложек дегтя: одни называли парковых новоселов куколками и даже чучелками. Другие в комментах на «Завалинке» (сайт Клетского района) подбадривали:

— Танюха, не обращай внимания на завистников. Нам нравится приводить туда ребенка. Правда, потом с криком утягиваем домой…

Она больше внимания обращала на то, как мальчонка, взобравшись на ее Волка, воображал себя мчащимся через дремучие леса. А взрослые, как анекдот, смаковали конфуз: заезжие парни в сумерках просили у сидящего на пеньке деда Щукаря прикурить.

Конечно же, в каждой казачьей станице должен быть свой Григорий Мелехов. В Клетской он удалой, еще не отягощенный сомнениями, кровью, потерями. А где Григорий, там и Аксинья…

— Сколько радости Татьяна доставила нашим детям, внукам! – отзывались на «Завалинке». — Практически у каждого клетчанина есть фотографии на фоне её работ. Спасибо ей огромное…

А ее радость отравлял вид музея рядом с парком.

«Был месяц назад в Клетской. У музея вид плачевный, — отозвался о нем посетитель «Завалинки». — Под самой крышей висит кирпич огромный, готовый упасть. Хотя бы огородите опасное место лентой или веревкой…»

Ремонт откладывали до лучших времен. А они – все хуже

Такой была немногим более года назад «визитная карточка» Клетского района – бывший купеческий особняк, а ныне музей, в котором представлена богатейшая экспозиция казачьей истории и быта.

Крышу перекрыли, когда главой района был Моторкин. Подремонтировали помещения внутри. Примериваясь к ремонту снаружи, пригласили главного архитектора-реставратора области. Он объяснил, что нужен не ремонт — реставрация: работа, требующая высокой квалификации как минимум на 4 млн руб.

Отступились до лучших времен. А они – все хуже. А цены – все выше. Теперь же еще не одну сотню тысяч нужно потратить на проект, организацию конкурса. Времени на это потребуется тоже немало. А выделенные бюджетные средства имеют обыкновение испаряться быстрее воды.

Когда возглавившая ТОС «Донской» Узолина выиграла грант (300 тыс. руб.) под проект реставрации музея, всерьез эту затею не восприняли: Узолина-де в этом деле дилетант – ничего у нее не получится. На призыв инициативной группы помочь с пожертвованиями, откликнулись «счетоводы»: стали прикидывать, сколько она себе в карман положит.

— Люди добрые, да что же вы такие злые иногда? – не выдержала Татьяна. — Если думаете, что руки опущу, не дождетесь! Буду отчитываться за каждую копейку. Но этих денег хватит только на фасад. Если помогут люди, мы сможем весь музей очистить от старой штукатурки, заново оштукатурить и покрасить, поменять водоотвод, сделать отмостку. Он у вас перед глазами. Контролируйте, а не поворачивайте оглобли — ведь ишшо не запрягали.

До уважаемых обращение не дошло

С утра до сумерек она была на «объекте». Все контролировала, как заправский прораб. Бывало, ругалась со строителями. Но больше подбадривала: «Ребята, это, может, самое важное дело вашей жизни, которым не только вы – ваши дети гордиться будут…»

Когда сделали фасад, под всеми разговорами подвел черту коммент:

«Танюха, ты — супер!!!»

— Большое спасибо всем, кто поддерживал меня в этот трудный месяц: кто-то хаял, кто-то хвалил! – подвела итог этому этапу Татьяна. — Огромное спасибо людям, которые помогали (Васе Тихоненкову, Кларе Евгеньевне Борисовой), и всем, кто поддерживал хотя бы словом! Огромное спасибо Александру Юдину — он помог со стройматериалом. Если получится всем миром закончить это здание, оно будет красивейшим в области. Уважаемые фермеры и директора хозяйств, не пожалейте вложить в это хоть понемногу денег…

До уважаемых фермеров обращение не дошло. Закончили реставрацию на средства еще одного гранта – 700 тыс. руб.

Резонёры не сдавались: «С деньгами, которые выделили ТОСу, любой бы смог». Им напомнили, что 50 лет музей не ремонтировался – «ни одного ЛЮБОГО не нашлось». И что больше десятка лет назад эту работу оценивали как минимум в 4 млн руб., а Узолина ухитрилась из одного миллиона выкроить деньги на реставрацию еще одного исторического здания – в нем сейчас аптека.

— Надо не платить налоги на содержание своры чиновников-бездельников, лучше отдавать Узолиной. И будут у нас и дома отремонтированные, и дороги, и вода, и отопление…

Идея за гранью фола. Но задуматься есть о чем. Например, почему дилетант, работая на общественных началах, сумела сделать то, что чиновникам было не под силу?

«А еще спасибо Татьяне…»

Люди благодарят ее за лавочки у больницы, поставленные за счет ТОСа: «Такая огромная территория, а присесть было негде». И за сквер из берез, каштанов, рябинок, калин и лип со скамейками, футбольной площадкой на улице Сазонова. Татьяна вносила поправку:

— Не одна я, люди все делали. Я, как все, ленюсь иногда, но каждые три дня набиваю багажник пятилитровыми баклажками и еду поливать…

Деревца не уберегли: повыдергали их. Остались лавочки и футбольные ворота. Тоже информация к размышлению…

Раиса Мотузова