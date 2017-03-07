Акцию протеста против отмены маршруток планируют провести в Волгограде 14 марта. Колонна из микроатобусов должна проехать через весь город. Предполагается, что она будет состоять из 400 машин. На бортах маршруток планируется разместить лозунги: «За каждым водителем – семья!», «Чиновники, не оставляйте людей без работы!» и так далее. Это — очередной виток противостояния в транспортном вопросе мегаполиса.

Между тем в минувшее воскресенье 5 марта Волгоградские активисты отправились в Москву, чтобы лично передать в приемную президента Владимира Путина подписи граждан, ратующих за сохранение маршруток. В этот раз свои голоса маломестному транспорту отдали 7 тысяч жителей областного центра.

Хождение в столицу ознаменовало собой очередной виток великой транспортной революции, разворачивающейся в городе-герое. ИНТЕР посвятил этой теме не одну публикацию. Напомним, в апреле-мае в Волгограде исчезнут или будут сильно изменены 87 привычных горожанам маршрутов. И если пассажирам предлагают замену в виде автобусов, то в любом случае остается проблема трудоустройства тех людей, кто занят в данном секторе.

В комментарии, который предоставил ИНТЕРу председатель НП «Ассоциация пассажирских автотранспортников Волгограда» Юрий Белоусов, звучали такие цифры: на волгоградских маршрутках работает около 3 тысяч водителей. А ведь есть еще обслуживающий персонал. Соответственно число людей, которые рискуют остаться без работы, сопоставимо с волнами сокращений с крупных промышленных предприятий.

Меж тем, волгоградцы поддерживают привычный им транспорт. В прошлом году ассоциации пассажирских автотранспортников Волгограда удалось собрать 18 тысяч подписей в защиту маршруток. В этот раз общественный активист Алексей Ульянов сообщил, что им буквально за неделю удалось собрать 7 тысяч подписей.

На момент подготовки данной публикации, на станице Алексея в соцсети «Вконтакте» был размещен последний пост следующего содержания: волгоградские активисты сфотографировались с коробками подписей возле приемной президента Владимира Путина в Москве.

Эксперты уверены: протестное движение не будет иметь ощутимого результата, так как вопрос о новой транспортной теме решен давно и в нем задействовано слишком много властных интересов. Но если результаты уничтожения маршруток окажутся плачевными, возможно, часть из них все же вернут.

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