Перевод стрелок: по какому времени лучше жить Волгоградской области

Перевод стрелок: по какому времени лучше нам жить? Это волнует тысячи жителей Волгоградской области. Так по какому времени должны мы жить? Споры идут с того момента, когда в феврале 2011 года Дмитрий Медведев, в тот момент Президент РФ, объявил о решении отменить переход на зимнее время. В 2013 году Минпромторг провел мониторинг влияния летнего времени на здоровье людей. Итог ощутила вся страна. В январе 2014 года в Госдуму был внесен законопроект о возврате «зимнего» времени. В конце того же года вся страна, за исключением нескольких регионов, перешла на «зимнее» время. В их числе была и наша область.

Перевод стрелок вызвал смуту в умах. Брожения на временной почве начались практически сразу. Аналогичные споры имели место в других южных регионах: Астраханской и Саратовской областях. Астраханцам и саратовцам удалось добиться перевода на «летнее» время в прошлом году.

У нас перевод стрелок спровоцировал споры. Они продолжаются с такой силой, что общество все отчетливей делится два лагеря — зимников и летников. В соцсетях образуются группы неравнодушных граждан, одна из популярных — «Хранители времени».

Также был момент, когда верх брали волгоградцы, которые выступали за перевод стрелок. Немного позже ИНТЕР получил обращение, где жители выступили резко против перевода стрелок.

Масла в огонь подливают депутаты областной думы, которые никак не могут решить вопрос окончательно. В 2016 году жителям обещали провести референдум по этому поводу одновременно с выборами в сентябре, однако ограничились социологическим опросом. Теперь есть надежда, что точку в больной теме поставят в текущем году. При этом законодатели обещают обратить особое внимание на мнение специалистов.

К одному из специалистов решил обратиться и ИНТЕР, откликаясь на просьбы читателей. Врач-терапевт с многолетним стажем, отличник здравоохранения РФ Мария Александровна Почепцова ответила на вопросы корреспондента нашего издания.

— Мария Александровна, так все же пользу или вред принесет нам очередной перевод стрелок часов?

— Человек существует в гармонии с природой, и суточный ритм, который ею в нас заложен, влияет на все обменные процессы, физиологические показатели организма. Так вот, сейчас мы живет в стрессовом режиме, потому что московское время не подходит нашему суточному ритму.

— Другими словами, если брать во внимание отличное от столицы географическое расположение региона, наши внешние и внутренние часы живут по разным временам?

Да. А это очень большой стресс для организма. Вот представьте, головной мозг согласно суточному ритму вырабатывает соответствующий гормон и дает сигнал организму: нужно спать. Но часы показывают другое: подъем! Мы наспех завтракаем и сломя голову спешим на работу.

Отмечу, что особенный вред здоровью несет дисбаланс режима в темное время суток. Все процессы замедляются, организм готовится к отдыху, а мы заставляем его работать.

— Получается, нашему организму все же лучше жить летом «по-летнему» времени, зимой «по-зимнему»?

— Я не могу сказать, что так лучше. Просто это наносит меньше вреда здоровью. Да, после перевода стрелок часов человек порядка трех недель подстраивается, адаптируется. Кому-то нужно больше времени, кому-то меньше, чтобы привыкнуть. Конечно, это тоже определенный стресс, но потом организм начинает жить в соответствии с суточным ритмом региона. То есть зимой приходить домой пораньше, летом вставать пораньше, чтобы добираться на работу до жары и так далее. Согласитесь, это имеет большое значение!

— Вы в своей практике сталкивались с негативным влиянием перевода часов на здоровье людей ?

— Конечно. Увеличивается количество вызовов скорой помощи, люди чаще жалуются на усталость, головные боли, понижение давления. Особенно от перевода часов страдают молодые и пожилые люди. Они жалуются на сбои в работе сердечно-сосудистой системы, иммунной системы. Для гипертоников перевод стрелок сопровождается гипертоническими кризами. Больные сахарным диабетом и те, чья схема лечения требует строго приёма лекарства по часам, пребывают в недоумении.

— Так, может, лучше тогда вообще не переводить стрелки и лишний раз не тревожить организм. Ведь уже несколько лет живем по единому московскому времени и должны адаптироваться...