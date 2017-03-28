Завтра, 29 марта в Волгограде 200 маршрутчиков выйдут на протестный автопробег. По словам руководителя Волгоградской областной правозащитной общественной антикоррупционной организации «Общественная независимая инспекция» Алексея Ульянова, разрешение мэрии на проведение акции получено.

– Участниками автопробега станут автобусы малой вместимости, – уточняет Алексей Ульянов. – Более 200 маршруток пройдут через весь город, так что завтра возможны затруднения в движении и перемещении по городу. Мероприятие направлено против принятия постановления № 610 администрации Волгограда, которым с 15 апреля в городе закрывают 87 маршрутов.

Напомним, в начале марта этого года управлением Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области выдало предупреждение администрации Волгограда о незаконности отмены 87 муниципальных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки в Волгограде.

По мнению антимонопольного органа, это приведет к нарушению п. 2 ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции.

Фото с сайта severnoebutovomedia.ru