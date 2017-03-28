29 марта в Волгограде 200 маршрутчиков выйдут на протестный автопробег
Завтра, 29 марта в Волгограде 200 маршрутчиков выйдут на протестный автопробег. По словам руководителя Волгоградской областной правозащитной общественной антикоррупционной организации «Общественная независимая инспекция» Алексея Ульянова, разрешение мэрии на проведение акции получено.
– Участниками автопробега станут автобусы малой вместимости, – уточняет Алексей Ульянов. – Более 200 маршруток пройдут через весь город, так что завтра возможны затруднения в движении и перемещении по городу. Мероприятие направлено против принятия постановления № 610 администрации Волгограда, которым с 15 апреля в городе закрывают 87 маршрутов.
Напомним, в начале марта этого года управлением Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области выдало предупреждение администрации Волгограда о незаконности отмены 87 муниципальных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки в Волгограде.
По мнению антимонопольного органа, это приведет к нарушению п. 2 ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции.
Фото с сайта severnoebutovomedia.ru
У нас в поселке люди квартиры продают, потому что сказали — маршруток не будет, а больше к нам ничего не едет
а надо слышать. почему в волжском спокойно ездят по улицам и маршрутки, и автобусыЮ и никто никого не прогибает? ну если такая реакция протеса, не убивайте вы бизнес, найдите компромисс. нельзя управлять городом силовыми приемами, это только людей озлобляет
ЗАЧЕМ? все равно их никто не слышат! кк область решила так и будет и плевать им на 3000 рабочих мест
Если они хотят продолжить ездить на своих полуразваливающихся маршрутках, то реально, пусть лучше их прикроют. Потому что ездить на некоторых маршрутах реально страшно: боишься, что дверь отвалится или не откроется, что уже не раз бывало. Да и самое, пожалуй интересное, а для кого идти то будут? Когда по идее все должны быть на работе