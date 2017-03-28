28.03.2017   Городская среда, Правовое поле, Социум   Галина Гунькина   комментария 4

29 марта в Волгограде 200 маршрутчиков выйдут на протестный автопробег

200 маршрутчиков выйдут на протестный автопробег

Завтра, 29 марта в Волгограде 200 маршрутчиков выйдут на протестный автопробег. По словам руководителя Волгоградской областной правозащитной общественной антикоррупционной организации «Общественная независимая инспекция» Алексея Ульянова, разрешение мэрии на проведение акции получено.

– Участниками автопробега станут автобусы малой вместимости, – уточняет Алексей Ульянов. – Более 200 маршруток пройдут через весь город, так что завтра возможны затруднения в движении и перемещении по городу. Мероприятие направлено против принятия постановления № 610 администрации Волгограда, которым с 15 апреля в городе закрывают 87 маршрутов.

Напомним, в начале марта этого года управлением Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области выдало предупреждение администрации Волгограда о незаконности отмены 87 муниципальных маршрутов, осуществляющих регулярные перевозки в Волгограде.

По мнению антимонопольного органа, это приведет к нарушению п. 2 ч. 1 ст. 15 закона о защите конкуренции.

Фото с сайта severnoebutovomedia.ru

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    • 4 Responses to 29 марта в Волгограде 200 маршрутчиков выйдут на протестный автопробег

    1. Ольга:
      28.03.2017 в 19:23

      У нас в поселке люди квартиры продают, потому что сказали — маршруток не будет, а больше к нам ничего не едет

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    2. Майор:
      28.03.2017 в 19:22

      а надо слышать. почему в волжском спокойно ездят по улицам и маршрутки, и автобусыЮ и никто никого не прогибает? ну если такая реакция протеса, не убивайте вы бизнес, найдите компромисс. нельзя управлять городом силовыми приемами, это только людей озлобляет

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    3. Лина:
      28.03.2017 в 19:20

      ЗАЧЕМ? все равно их никто не слышат! кк область решила так и будет и плевать им на 3000 рабочих мест

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    4. Артем:
      28.03.2017 в 16:36

      Если они хотят продолжить ездить на своих полуразваливающихся маршрутках, то реально, пусть лучше их прикроют. Потому что ездить на некоторых маршрутах реально страшно: боишься, что дверь отвалится или не откроется, что уже не раз бывало. Да и самое, пожалуй интересное, а для кого идти то будут? Когда по идее все должны быть на работе

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