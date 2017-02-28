Жителю Котово Волгоградской области грозит до 10 лет за попытки изнасилования

По версии следствия, 31-летний житель Котово пытался совершить преступления сексуального характера в г.Котово 10 ноября прошлого года. Выпив, он нападал на жительниц города в возрасте от 35 до 45 лет, угрожая им убийством и принуждая к сексуальному контакту.

К счастью, все четыре потенциальные жертвы сумели избавится от пьяного приставалы: трое убежали сами, еще одной помогли сотрудники «скорой помощи», проезжавшие мимо. Однако все пережили сильный шок, первую жертву преступник несколько раз ударил.

Обвиняемые был ранее судим. Свою вину он признает частично. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.