В Михайловке нашли подозреваемого в жестокой расправе над продавцом

В результате слаженной работы следователей регионального управления СКР и сотрудников областного главка МВД удалось задержать подозреваемого в жестокой расправе над продавцом продуктового магазина в Михайловке. Им оказался 46-летний местный житель.

Напомним, вечером 14 января 2017 года в помещении продуктового магазина, расположенного на первом этаже дома № 10 по улице Целинная поселка Себрово города Михайловки, было обнаружено тело 46-летней женщины, продавца этой торговой точки. На теле погибшей имелись многочисленные колото-резаные раны в области груди, живота, спины и шеи

Поскольку преступление было совершено в условиях неочевидности и установить причастных к нему лиц в первые сутки не представилось возможным. По делу была создана следственно-оперативная группа из числа наиболее опытных следователей территориального подразделения управления СКР, следователей-криминалистов аппарата ведомства, а также оперативных сотрудников полиции. Незамедлительно был назначен ряд судебных экспертиз.

— По данным следствия, 14 января около 19.00 часов злоумышленник зашел в магазин и стал расспрашивать продавца, не видела ли та его супругу. – рассказала ИНТЕРу старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.- Диалог не получился – фактически сразу же вспыхнул конфликт, в ходе которого мужчина достал имевшийся при нем нож и нанес им множественные удары по телу потерпевшей, после чего скрылся с места происшествия. Шансов выжить у продавца не было, она скончалась на месте.

В настоящее время в отношении злоумышленник по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ему уже предъявлено обвинение в инкриминируемом особо тяжком преступлении. Свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал, подробно рассказав в ходе проведенной с его участием проверки показаний на месте о свершенном им хладнокровном убийстве.

Михайловским межрайонным следственным отделом Следственного управления СКР по области продолжается расследование уголовного дела по факту убийства местной жительницы, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

Фото с сайта СУ СКР по Волгоградской области