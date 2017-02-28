Волгоградская область: земледелие Виктора Банькина

Земледелие Виктора Банькина — это научно проработанная система обработки почвы. Виктор Александрович Банькин — председатель Совета директоров группы предприятий «Содружество-регион», кандидат экономических наук и известный аграрий. В свое деятельности он достиг выдающихся результатов и теперь готов поделиться секретами успеха. ИНТЕР уже публиковал ранее статьи цикла «Прикладная система земледелия как механизм повышения эффективности сельскохозяйственного производства» (читайте статью «Черный пар», а также статью о прикладной системе земледелия). Сегодня продолжаем тему, важную для всех, кто занят в сельском хозяйстве.

Система обработки почвы

У нас много говорят о земле, как о главном богатстве страны, о том, что землю надо беречь и эффективно использовать. Но когда проезжаешь по полевым дорогам, видишь, что для того, чтобы обустроить Россию, еще придется много поработать.

Система обработки почвы – один из краеугольных камней земледелия. Однако по этому вопросу у большинства руководителей и специалистов сельскохозяйственных предприятий нет четкой позиции. Не добавляют ясности и рекомендации ученых-аграрников по системе обработки почвы. Например, в «Научно-обоснованной системе сухого земледелия» (НОССЗ) Волгоградской области 1986 года написано: «В системе зернопаропропашных и зернопаровых севооборотов оптимальное сложение и наиболее благоприятный водно-физический режим верхнего горизонта почвы достигается путем сочетания безотвальной, отвальной, поверхностной и мелиоративной обработки. Такая комбинация позволяет наиболее эффективно использовать материально-денежные ресурсы, на 20-25% повысить влагообеспеченность возделываемых культур в севообороте» (стр. 50). Этот же абзац спустя 23 года перекочевал в «Систему адаптивно-ландшафтного земледелия Волгоградской области» 2009 года (стр. 84). Не могу понять, как можно в одну и ту же Систему включить такие взаимно исключающие способы обработки почвы, как безотвальная обработка и отвальная вспашка. Ведь главная задача безотвальной обработки – накопить как можно больше непродуктивной органики на поверхности поля, а отвальной вспашки — заделать ее как можно глубже в почву.

Кроме вышеназванных способов обработки, за последние годы все большее распространение получают такие системы земледелия, как no-till и strip-till, о которых большинство ученых-аграрников и специалистов сельского хозяйства имеют лишь поверхностное представление.

Очень трудно при такой неразберихе разработать для своего сельскохозяйственного предприятия систему обработки почвы, которая бы в наибольшей степени соответствовала конкретным почвенно-климатическим особенностям вашей зоны. Надеюсь, что при решении этой важнейшей для каждого руководителя задачи поможет опыт группы предприятий «Содружество-регион», который мы нарабатывали в течение последних 15 лет.

Система обработки почвы для степной зоны черноземных почв Волгоградской области должна соответствовать следующим агротехническим требованиям:

1. Обеспечивать выравненность верхнего слоя почвы. 2. Защищать почву от ветровой и водной эрозии. 3. Способствовать накоплению и сохранению влаги в почве. 4. Защищать верхний слой почвы от перегрева. 5. Способствовать снижению количества сорных растений. 6. Обеспечивать оптимальную плотность сложения почвы для роста и развития растений.

Рассмотрим основные способы обработки почвы на предмет соответствия вышеназванным требованиям.

Отвальная обработка почвы

Одно из главных требований земледелия – выравненность поверхности почвы. Это обусловлено тем, что на невыровненных полях нельзя добиться высокого качества полевых работ (особенно сева), эффективного использования техники, хороших показателей по производительности труда.

Считаю, что во многих с/х предприятиях значение этого фактора недооценивается. Несмотря на то, что после отвальной вспашки отечественными плугами о выравненности поверхности поля можно забыть, этот вид обработки почвы в России широко распространен. В развитых странах эту проблему решили, создав оборотные плуги (они не образуют «свалов», «развалов») и многооперационные почвообрабатывающие орудия, которые сразу после оборота пласта, дробят почву, рыхлят и выравнивают ее планировочными щитками. Но и это не решит проблему, так как отвальная обработка не отвечает другим агротехническим требованиям, в том числе таким, как накопление влаги в почве, хотя многие уверены в обратном. Дело в том, что отвальный плуг образует «подплужную подошву», которая препятствует проникновению влаги в нижние слои почвы. Через нее не могут «пробиться» и корни растений, так как оптимальная плотность сложения почвы для них находится в пределах от 1 до 1,2 г/см куб., а в «подплужной подошве» (на глубине 25–30 см) она составляет 1,33–1,37 г/см куб.

Для тех, кто сомневается в этом, советую на поле, засеянном подсолнечником, раскопать вспаханный в предыдущем году слой почвы, и вы все это увидите. Или надо сесть на трактор и обработать одно из своих полей чизельным плугом на глубину 35–40 см, тогда вы все это почувствуете. Например, когда в ООО «МАКС» мы обрабатывали поля, доставшиеся нам от фермера, то механизатор чуть не плакал, переживая за то, что его трактор (К-744 с «мэрсовским» двигателем) в любую минуту может развалиться на части, так его трясло, при разрушении чизелем «подплужной подошвы». Он говорил, что легче было бы обрабатывать чизельным плугом асфальтированную дорогу, чем это поле.

Что касается сохранения влаги в почве, то по этому поводу отвальная обработка не выдерживает никакой критики: весной поля, вспаханные отвальным плугом, освобождаются от снега на две-три недели раньше, чем обработанные безотвальным способом, а влага с них начинает исчезать не по дням, а по часам. Кроме того, отвальная вспашка больше других обработок подвержена ветровой и водной эрозии, а из-за отсутствия соломы на поверхности поля не защищает почву от перегрева.

В США лишь 10% площадей пашут отвально, а такие страны, как Аргентина, Бразилия и Канада, вообще отказались от отвального плуга. Если в вашем хозяйстве основной вид глубокой обработки – отвальная вспашка, то это не значит, что вы идете в ногу, а весь мир не в ногу.

Мы пришли к парадоксальному выводу: отвальная вспашка не отвечает ни одному агротехническому требованию, предъявляемому к обработке почвы, и поэтому на 100% от нее отказались.

Полной противоположностью глубокой отвальной вспашке, является система no-till, при использовании которой почву вообще не обрабатывают.

Прямой сев в необработанную почву соответствует следующим агротехническим требованиям: выровненности поверхности почвы, способности ее противостоять ветровой и водной эрозии, накапливать дополнительную влагу (за счет снегозадержания) и уменьшать ее непродуктивные потери, а также предохранять почву от перегрева в жаркую погоду (за счет стерни и другой непродуктивной органики на поверхности поля).

Вместе с тем использование технологии прямого сева без обработки почвы в сухостепной зоне черноземных почв Волгоградской области имеет следующие недостатки:

1. Не обеспечивает сохранность влаги в почве после уборки таких культур, как нут, яровая пшеница, лен масличный и т. д., оставляющих на поверхности поля небольшое количество непродуктивной органики. 2. Не всегда соответствует агротехническим требованиям по обеспечению оптимальной плотности сложения почвы, превышая эти показатели на 0,1–0,2 кг/см куб. и более.

Считаем, что эта технология требует дополнительного изучения, чем и занимаемся последние годы. Например, в 2015 году приняли решение выделить в ООО «Большой Морец» 240 га в отдельный севооборот, где проводим испытания технологии no-till под руководством заместителя директора Ставропольского НИИСХ Дридигера В. К., который по данному вопросу является одним из лучших специалистов в стране. Кроме того, много ездим по предприятиям (в России и за рубежом), где эта технология уже освоена.

Если отвальная вспашка и прямой сев без обработки почвы нас не устраивают, то истина должна быть где-то посередине.

Нарезание щелей в почве для технологии strip-till

Эта технология очень популярна в США. Я был там у фермера, который ее применяет. Чтобы проверить ее эффективность, в 2014 году ОАО «Колос» закупило культиватор «Зебра», позволяющий после уборки выращиваемых культур нарезать в почве щели через 70 см, шириной 10 см и глубиной до 20 см, с одновременным внесением в них до 150 кг/га минеральных удобрений. Весной в эти щели высеваем семена кукурузы или подсолнечника. За 2015/2016 годы мы провели ряд производственных опытов по изучению технологии strip-till. Эта технология представляется перспективной потому, что соответствует всем агротехническим требованиям, а также способствует развитию у растений более мощной корневой системы за счет того, что корни тянутся за удобрениями, внесенными в щели.

Плоскорезная обработка почвы





Плоскорезная обработка не способствует накоплению и сохранению влаги в почве, как это принято считать, а также не соответствует другим агротехническим требованиям, таким, например, как плотность сложения почвы. Звучит парадоксально, ведь на поверхности поля остается стерня, которая задерживает снег. Однако использование стрельчатых рабочих органов, достигающих 1,5–2,5 метров шириной, приводит к образованию плотной «подошвы», которая не пропускает влагу в нижние слои почвы. Эта «подошва» выглядит, как бетонированная площадка, если с нее убрать обработанный слой почвы. Из-за этой «подошвы» вся влага весной накапливается лишь в обработанном 20–25-сантиметровом слое почвы, из которого затем быстро испаряется, в чем мы убеждались неоднократно. Да и не только мы. В конце 80-х годов прошлого столетия, когда разработчики НОССЗ рекомендовали довести площадки плоскорезной обработки в Волгоградской области до трех миллионов гектаров, многие сельхозтоваропроизводители кинулись эти рекомендации выполнять. И вляпались, так как весной тракторы с сеялками долго не могли зайти на такие поля, а проведя сев, специалисты не могли понять, куда делась влага. Поэтому мы считаем, что это очень плохой способ обработки почвы, которому вообще не должно быть места на полях.

Чизельная обработка почвы соответствует всем основным требованиям глубокой обработки почвы, хотя иногда к этому методу возникают претензии по выравненности и глыбистости (при обработке пересушенной почвы). Считаем, что проблема здесь не в самой обработке, а в том, когда она проводится и какими орудиями. Если летом почва сухая, то лучше перенести чизельную обработку на осень. Кроме того, надо закреплять за чизельными плугами катки и т. д.

Поверхностная обработка почвы

При проведении поверхностной обработки почвы на глубину 6–10 см используется такое разнообразие почвообрабатывающей техники, что с полной определенностью можно сказать лишь о том, что этот способ обработки, соответствует агротехническим требованиям только по защите почвы от потери влаги и перегрева (за счет создания мульчи на поверхности поля). Все остальные свойства этой обработки почвы зависят от конкретных машин, ее осуществляющих. Например, культиватор «Смарагд» меньше уплотняет почву, чем плоскорез КПШ-9, и лучше выравнивает ее, чем дискатор «Рубин». Но «Рубин» не забивается пожнивными остатками, если им обрабатывать поле после уборки кукурузы, в отличие от культиватора «Смарагд». Поэтому орудие для поверхностной обработки почвы выбирается под решение конкретной задачи. При правильном подборе таких орудий поверхностная обработка почвы может соответствовать всем требованиям, кроме накопления влаги

(за счет снегозадержания) и плотности сложения.

Какие выводы из всего вышеизложенного можно сделать?

1. В условиях степной зоны черноземных почв Волгоградской области нецелесообразно использовать (на богаре) такие виды обработки почвы, как отвальная вспашка и плоскорезная обработка. 2. Глубокая чизельная обработка почвы, поверхностная, нарезка щелей в почве под технологию strip-till, а также прямой сев без обработки почвы, могут применяться в различных комбинациях в зависимости от конкретной ситуации на полях. При этом надо всегда добиваться того, чтобы верхний слой почвы был закрыт соломой или мульчей. Этими выводами мы и руководствовались при создании системы обработки почвы для группы предприятий «Содружество-регион». В результате многочисленных опытов и исследований у нас сложилась следующая система обработки почвы.

Обработка почвы под озимую пшеницу

При севе озимых по ранним парам их обработку проводим во второй половине мая культиваторами «Смарагд», на глубину 8–10 см. Выбор этого орудия обусловлен тем, что данный культиватор не только обеспечивает выравненность поверхности поля, но и прикатывает взрыхленную почву, раскладывая на поверхности поля все подрезанные сорные растения и непродуктивную органику. Далее, три-четыре раза обрабатываем пары культиваторами КПК-4 (с закрепленными за ними в два-три ряда цепями), глубина которых устанавливается так, чтобы каждая последующая обработка почвы проводилась на 1–2 см меньше предыдущей. Это делается для того, чтобы к моменту сева озимых сформировать уплотненный слой почвы на глубине 5–6 см, а ее поверхность была рыхлой и выровненной.

Для сева озимых по непаровым предшественникам используем только нут, после уборки которого (в этот же день) проводим пробную обработку почвы культиваторами «Смарагд» на глубину 6–8 см. Если качество обработки хорошее (нет сухих комьев), то поле обрабатываем полностью. Далее, культивируем один-два раза КПК-4 (с цепями) на глубину 5–7 см. Если качество пробной обработки нас не устраивает, то поле вообще не обрабатываем. В этом случае, при выпадении обильных осадков, высеваем озимые сеялками «Берегиня» или посевными комплексами «Борго» по технологии прямого сева (без обработки почвы). Амбарный сев, то есть сев в сухую почву, из-за высоких рисков не практикуем.

Обработка почвы под нут

Предшественник для нута – озимая пшеница. Сразу после ее уборки обрабатываем поле чизельным плугом ПЧ-4,5 на глубину 35–40 см с целью накопления влаги в почве в осенне-зимний период, а также для проникновения гумуса из верхних горизонтов почвы в нижние и улучшения воздушного режима, что способствует активизации биоты и увеличению количества доступных для растения питательных элементов.

Возникает вопрос, почему глубокая обработка проводится именно ПЧ-4,5, а не какими-то другими орудиями? Мы потратили много сил и времени, чтобы определиться. Задача состояла в том, чтобы найти такое орудие, которое бы оставляло стерню на поверхности поля и не создавало подплужную «подошву», а также соответствовало агротехническим требованиям по глыбистости и выровненности. Наше внимание привлекли два орудия: чизельный плуг ПЧ-4,5 и глубокорыхлитель «Артильё», который на Днях поля в Краснодарском крае демонстрировал очень хорошие показатели. В 2009 году мы договорились с производителем этого орудия на проведение сравнительных испытаний «Артильё» и ПЧ-4,5. Вот что из этого вышло: трактор К-701, агрегатируемый ПЧ-4,5 с прикрепленными к нему катками, за семь часов обработал 19,9 га на глубину 23–25 см, тогда как трактор «Нью-Холланд-8040» с глубокорыхлителем «Артильё» — лишь 16,5 га. При этом выровненность почвы была несколько лучше у «Артильё» — 4,7 см, против 6,1 см у ПЧ-4,5. В заводском исполнении он нас полностью не устраивает (по расходу топлива и по выровненности).

Чтобы сделать чизельную обработку более ровной, а затраты на 1 га меньше, мы к нему прикрепляем катки, а из десяти рабочих органов, оставляем три-пять, проводя, по-сути, не обработку почвы, а ее щелевание. Это не приводит к снижению качества, так как попадающая осенью в щели и трещины вода, зимой замерзает и разрывает весь обработанный слой, решая проблему плотности сложения почвы. Сразу после прохода ПЧ-4,5 с катками мы обрабатываем поле культиваторами «Смарагд» на глубину 6 см. Далее, работаем культиваторами КПК-4, на глубину 5–6 см по типу «полупара». Весной проводим покровное боронование. При поспевании сеем нут посевным комплексом «Борго» или стерневыми сеялками «Омичка» с закрепленными за ними цепями (в два-три ряда).

Обработка почвы под кукурузу на зерно

Предшественники под кукурузу: нут и подсолнечник.

Независимо от того, обрабатывалось поле после уборки нута по типу «полупара» или нет, осенью проверяем на нем плотность сложения почвы. Если показатели по этому параметру превышают 1,2 гр. на см/куб., то обрабатываем это поле .«ПЧ-4,5.» на глубину 35–40 см. Весной проводим покровное боронование, предпосевную культивацию культиваторами КПК-4 (с цепями) на глубину 6–8 см.

По подсолнечнику мы сеем кукурузу без обработки почвы по технологии прямого сева сеялками «Гаспардо».

Обработка почвы под подсолнечник

Предшественники под подсолнечник: нут, кукуруза на зерно и зерновое сорго. Система обработки почвы под подсолнечник после нута идентична обработке почвы под кукурузу на зерно. Сев подсолнечника по кукурузе на зерно и зерновому сорго проводится по технологии прямого сева (без обработки почвы).

Обработка почвы под зерновое сорго

В ООО «Большой Морец», ОАО «Колос» и ООО «МАКС» зерновое сорго высевается после подсолнечника, по технологии прямого сева (без обработки почвы).

Обработка почвы под люцерну на семена

Предприятия «Содружество-регион» практикуют летние посевы люцерны. До начала сева поле обрабатывается по типу «полупара»: во второй половине мая проводится обработка поля культиваторами «Смарагд» на глубину 6-8 см. Далее, проводим две-три культивации культиваторами КПК-4 или КПК-8 с закрепленными за ними цепями. Глубина культиваторов устанавливается так, чтобы каждая последующая обработка была на 1–3 см меньше. Цель – к 1 августа сформировать «твердое ложе и мягкое одеяло» на глубине 2–3 см.

Создание вышеизложенной системы обработки почвы для группы предприятий «Содружество-регион» позволило: обеспечить соответствие применяемых способов обработки почвы таким агротехническим требованиям, как выровненность, сохранение почвенного плодородия, накопление и сохранение влаги, борьбе с сорными растениями, создание оптимальной плотности сложения почвы для роста и развития растений. Кроме того, созданная нами система обработки почвы позволила снизить общие затраты на обработку почвы.

Заключение

Еще три тысячи лет назад второй царь Рима Нума сказал: «Любая перемена в жизни человека связана с опасностью». Поэтому не надо никаких революций в земледелии. Нужна эволюция: сначала проверьте новые для вас способы обработки почвы на небольших участках, затем — на отдельных полях, и только после того, как убедитесь в их эффективности, внедряйте на больших площадях. Применяя такую тактику, вы сможете действовать так, что риски будут минимальными, а потенциал высоким. Надеюсь, что приведенная в данной статье методика поможет вам в этой работе.

(Продолжение следует).

Банькин Виктор Александрович,

председатель Совета директоров

группы предприятий

«Содружество-регион»,

кандидат экономических наук

Тел. (8442) 93-11-27,

е-mail: s-region@mail.ru