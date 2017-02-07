Волгоградцам «показалось», что в областном центре закрывают библиотеки

К Интернет-акции «Волгоград читает. Спасем библиотеки» присоединяется все больше россиян.

– География нашей акции ширится! – сообщил ИНТЕРу организатор акции, член Волгоградского регсовета ОООЗС «Родительское всероссийское сопротивление» («РВС») Виктор Шилин. – На сегодняшний день присоединились сторонники библиотек и книг из Орла, Новороссийска, Астрахани, Новочеркасска, Мурманска, Москвы, Ростова-на-Дону, Смоленска, Анапы, Воркуты, Новосибирска, Таганрога».

«Присоединяюсь к акции: «Волгоград читает. Спасем библиотеки»! Сегодня закроют библиотеки в Волгограде, а завтра – в Таганроге?», – комментирует на страничке в социальной сети «ВКонтакте» Владимир Сипиёв.

«Не так давно в Волгограде над библиотеками города нависла угроза «перепрофилирования», то есть, по сути – их закрытия в качестве библиотек. Инициативная группа горожан выступила с акцией в поддержку сохранения библиотек, как немногих очагов культурной жизни в современном море «коммерции и развлекалова». Петербург не остался в стороне. Наши подписчики прислали ролики в поддержку Волгограда», – добавляет автор странички «За культурную столицу» в той же соцсети из Питера.

Напомним, о том, что в Волгограде в очередной раз намерены «оптимизировать» ряд библиотек, стало известно в январе этого года. Гражданские активисты выступили против такого решения властей. Они организовали Интернет-акцию, к которой присоединились другие неравнодушные жители – сначала областного центра, затем – других городов России.

Городские власти были вынуждены отреагировать на требования волгоградцев.

– 25 января организаторы сообщества «Волгоград читает» были приглашены в городской комитет по культуре, – рассказала ИНТЕРу председатель Волгоградского регионального совета ОООЗС «РВС» Анна Побежимова. – Представители власти заявили, что «закрытие библиотек и не планировалось», но, на данный момент администрация Волгограда разрабатывает решение по библиотечным системам.

В конце минувшей недели организаторы акции «Волгоград читает. Спасем библиотеки» получили ответ за подписью и. о. председателя городского комитета по культуре Дмитрия Куделькина.

В нем сказано: «В связи с высокой социальной значимостью деятельности муниципальных библиотечных систем вопрос их ликвидации, закрытия или передачи (присоединения) к учреждениям, не относящимся к сфере «Культура», никогда не рассматривался в администрации Волгограда.

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных библиотек и качества муниципальных услуг, предоставляемых библиотеками-филиалами, комитетом по культуре администрации Волгограда в настоящее время проводится анализ деятельности муниципальной библиотечной сети, в том числе в части инвентаризации книжного фонда в отдельных библиотеках филиалах, в связи с чем были возможны временные ограничения, связанные с книговыдачей».

– Видимо, с закрытием библиотек – это нам, наверное, «показалось», – иронизирует Анна Побежимова. – И слава Богу, если это так! Мы хотим подчеркнуть, что не раздуваем протест ради протеста. Будем надеяться, что конструктивный диалог с администрацией города будет продолжен и нам больше ничего не будет «казаться». Это и было одной из главных целей нашей акции.

Но мы призываем всех приберечь победные фанфары. Сказанное в ответе комитета – это слова на бумаге. Мы будем совершать поездки по закрываемым библиотекам и сверять эти слова с реальностью. В целом, история далека от завершения. Главный вопрос сокращения – экономический – насколько нам известно, не решен. Средства на содержание библиотечных систем не изысканы, а значит по-прежнему могут возобладать очередные планы «эффективной реорганизации», копирующие прежнюю «оптимизацию», но в другой форме. Мы надеемся, что этого не произойдет и нам не придется снова наращивать протестную риторику.

Фото из социальной сети «ВКонтакте»