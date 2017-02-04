Юрист проекта «Ты не одна» Наталья Нещерет: «Законопроект «о шлепках» уведет побои в семье в еще большую тень»

1 февраля 2017 года Совет Федерации РФ одобрил законопроект «о шлепках» Елены Мизулиной, декриминализующий побои в семье. Проект предполагает исключение уголовной ответственности за нанесение побоев близким родственникам. И вводит административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или 120 часов исправительных работ.

Теперь, после вступления нового закона в силу, уголовная ответственность за побои будет наступать только в том случае, если однажды понесший за побои административное наказание в течение одного года вновь повторит свои действия, или если лицу был причинен вред здоровью, установленной медиками тяжести.

ИНТЕР уже приводил различные мнения по поводу данного законопроекта. Сегодня своей точкой зрения делятся участники социально значимого проекта «Ты не одна».

Авторы социально значимого проекта «Ты не одна», реализуемого Межрегиональной общественной организацией «Центр семейного права», считают — подоплека так называемого законопроекта «о шлепках» весьма странная даже с точки зрения логики и здравого смысла. Ведь не приведено никаких статистических данных о привлечении к уголовной ответственности родителя из-за шлепка в отношении ребенка.

Более того, официальный представитель МВД России Мария Кольцова при внесении законопроекта на рассмотрение в Государственную Думу заявляла, что в 2015 году за побои в семье были привлечены свыше 6,7 тысяч человек, но наказание было вынесено в отношении 4,5 тысяч обвиняемых, что составляет 35% от общего количества осужденных в прошлом году по ст. 116 УК РФ. Представитель МВД подчеркнула, что никто из этих людей не был осужден за шлепки в воспитательных целях.

По данным комитета Госдумы по делам женщин, семьи и молодежи, в России около 2 млн детей в возрасте до 14 лет ежегодно подвергаются избиению в семье. Более 50 тысяч таких ребят убегают из дома. При этом мальчиков бьют в три раза чаще, чем девочек. Две трети избитых – дошкольники. 10 % зверски избитых и помещенных в стационар детей умирают.

По данным опросов правозащитных организаций, около 60% детей сталкиваются с насилием в семье, а 30% – в школах. Уголовная статистика отражает лишь 5-10% реального количества избиений.

Если говорить о «традиционных ценностях», то в дореволюционной России телесные наказания издавна были массовыми и очень жестокими. Крепостной строй и самодержавная власть дозволяли пороть и даже забивать насмерть не только взрослых преступников, но и детей, эти наказания считались вполне естественными. Традиция «не выносить сор из избы» и воспринимать ребёнка, как собственность родителей, похоже, дожила и до наших дней.

Юрист социально значимого проекта «Ты не одна» Наталья Нещерет отмечает, что действительно в уголовном праве возникла коллизия – закон ставит привлечение к уголовной ответственности за нанесение побоев в зависимость от социального статуса лица. Если близкий родственник, то это уголовное преступление, а избиение незнакомого человека без причинения вреда здоровью, напротив, административное правонарушение.

Однако данное противоречие – сомнительная причина для декриминализации данного состава, бить нельзя никого, вне зависимости от степени родства.

— Попробуем задуматься о последствиях законодательной новеллы, — говорит Наталья Нещерет. — Муж избивает жену, то синяк, то ссадина, та, понимая, что в случае обращения в органы полиции к мужу будет применено только административное наказание в виде штрафа, уплата которого пойдет из средств общего семейного бюджета, вряд ли захочет писать заявление. И в синяках, и без средств к существованию. Без того латентное деяние уйдет еще в большую тень.

Анализ звонков, поступающих на горячую линию проекта «Ты не одна» также подтверждает тот факт, что жертвы насилия не хотят придавать дело огласке и просят только помощи психолога.

Для агрессивных лиц законопроект просто развязывает руки в свете «правильного» воспитания своих домашних. Чувство безнаказанности, безусловно, даст свои плоды.

Декриминализация побоев – шаг назад в движении к правовому и социальному государству и обществу, где граждане защищены от насилия.

По мнению психолога социального проекта «Ты не одна» Алены Беломытцевой, тема побоев в семье, как монета – с двумя сторонами. С одной стороны, женщины, которые (чаще, чем мужчины) подвергались домашнему насилию сейчас фактически остаются один на один со своей тревогой быть избитой/убитой/покалеченной.

Важно, чтобы окружающие и близкие знали о существующем физическом насилии, над кем бы то ни было в семье. Ведь, только близкие могут оказать «экстренную» помощь – дать поверить в себя и решиться на развод, если количество побоев и качество семейной жизни не оправдывают ожидания «счастливой семьи».

С другой же стороны – гораздо уменьшиться количество так называемых «ложных» заявлений. Совсем не редкими стали те случаи, где, к примеру, недовольная поведением или тоном голоса мужа, жена, ударив сама себя скалкой по руке – готова посадить мужа за, так называемые, побои.

— Безусловно, психологи не могут относиться равнодушно к грядущим поправкам в законодательстве. — считает Алена Беломытцева. — Мы беспокоимся, главным образом, за детей, которые могут стать жертвами побоев, наблюдая, как отец бьет мать или мать избивает отца. Детская психика – это тот хрупкий мир, который довольно сложно менять в будущем. И детские травмы – это травмы на всю жизнь! А что делать тем детям, которые и вовсе — испытывают физическое воздействие со стороны близких на себе? Кто вырастет из таких эмоционально покалеченных ребят?

Государство должно в твердой форме указывать на недопустимое поведение. Даже если семья распадется, а агрессор почувствует безнаказанность – где гарантия, что завтра он не повторит нападение с кулаками уже по отработанному сценарию на новую жертву?

Проблема решается комплексно. Как законодательством, так и информационно-просветительской работой психологов, которые не устают повторять о том, что с агрессией, тревогой, напряжением, депрессией – нужно работать. А психоэмоциональный типаж личности, склонный к любой форме агрессии должен работать с психологами и психиатрами регулярно.