В скором будущем волгоградцы смогут заключать трудовые договоры через Интернет

Уже в этом году могут быть принят закон, в соответствии с которым россияне смогут заключать трудовые договоры через интернет. Об этом сообщает федеральная пресса со ссылкой на главу Федеральной службы по труду и занятости Всеволода Вуколова. О нововведении он заявил в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Соответствующие поправки в законодательство находятся в настоящее время в стадии разработки. Предполагается, что Госдума примет их уже в нынешнем, 2017 году.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство труда и социальной защиты России намерено запустить портал, который позволит дистанционно заключать трудовые договоры. Работодатели смогут создавать договор через этот портал, а работник – подписывать его с помощью единой системы идентификации и авторизации портала госуслуг.

Нововведения не означают, что бумажная версия договора исчезнет вовсе – ее можно будет получить в ближайшем к месту жительства работника центре госуслуг.