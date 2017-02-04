За незаконную охоту на кабана волгоградский охотник осужден по уголовной статье. дело рассматривалось в Среднеахтубинском районе Волгоградской области.

Браконьера задержали госохотинспектора Обкомприроды в тот момент, когда мужчина разделывал мясо кабана. Зверь был незаконно добыт в госзаказнике «Лещевский», который относится к особо охраняемым природным территориям. Протокол был составлен прямо на месте.

суд вынес решение: признать браконьера виновным по ст.258 УК РФ и назначить штраф в размере 10 тыс. руб. Помимо этого, охотник заплатит еще 75 тыс. руб. за ущерб.

За прошлый год, как сообщила Облкомприрода, общая сумма штрафов по материалам госохотинспекторов составила 1,3 млн руб, возбуждено было 7 уголовных дел.