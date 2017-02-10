В Волгограде выступит «русский Паганини»

В воскресенье, 12 февраля в Центральном концертном зале Волгоградской областной филармонии состоится концерт с участием знаменитого скрипача и дирижёра, народного артиста России Сергея Стадлера. Академик Дмитрий Лихачев назвал его – «русский Паганини».

– Сергей Стадлер выступает с лучшими оркестрами мира – оркестром Санкт-Петербургской филармонии, Государственным академическим симфоническим оркестром России, Российским национальным оркестром, оркестрами Мариинского театра, Большого театра, БСО им. П.И. Чайковского, Лондонской и Чешской филармоний, Оркестром де Пари, Гевандхауз Лейпциг и многими другими, – рассказали ИНТЕРу в областном комитете культуры. – Знаменитый скрипач участвует в наиболее значимых фестивалях России, Зальцбурга, Вены, Стамбула, Афин, Хельсинки, Бостона, Брегенца, Праги, Мальорки, Сполетто, Прованса

В концерте 12 февраля Сергей Стадлер выступит в роли дирижёра и солиста Волгоградского академического симфонического оркестра. Партию органа исполнит лауреат международных конкурсов Владимир Королевский.

Начало концерта в 17.00. Справки по телефонам: 38-66-00, 38-66-05, 98-52-24, 51-73-07.

Афиша с сайта областного комитета культуры