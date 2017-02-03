Выходные в Волгограде и области

4 февраля в Молодежном театре – «У войны не женское лицо» (19.00). 5 февраля – «Любовь со взломом» (18.00). 7 февраля – музыкальный спектакль «Кабаре Иллюзия» (19.00). 8 февраля – «Жизнь в вопросах и восклицаниях» (19.00, ул. Аллея Героев, 4, 8-995-407-17-52).

4 февраля в Музыкальном театре – «За двумя зайцами» (17.00). 5 февраля – «Поди туда, не знаю куда» (11.00), «Фиалка монмартра» (17.00, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39).

4 февраля в театре «Царицынская опера» – «Балетный дивертисмент» (17.00). 5 февраля – «Красная шапочка» (12.0, пр. Ленина, 97, 26-79-94; 27-52-94, 505-2050).

4 февраля в Театре кукол – «Волк и семеро козлят» (11.00). 5 февраля – «Бабушкины сказки» (11.00). 7 февраля – «Гусёнок» (18.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

4 февраля в Казачьем театре – «Палата бизнес-класса» (17.00). 5 февраля – «Сказка о царе Салтане» (11.00), «Последняя попытка» (17.00, ул. Академическая, 3, 94-93-68, 97-18-68).

4 февраля ватерпольный клуб «Спартак-Волгоград» примет на своей воде московское «Динамо» (18.00, ул., 8-й воздушной армии, 12, 26-22-77).

4 февраля в областном онкодиспансере – «День женского здоровья» (609-608).

4 февраля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – интерактивные программы «Терем-теремок» (11.00), «Будь готов…» (12.00). 5 февраля – спектакль «Любимые игрушки» (11.00), интерактивная программа «Кто пойдет в разведку?» (12.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02).

4 февраля в Кировском районе в центре развития творчества детей и юношества (бывший клуб работников СталГРЭСа) – историческая реконструкция к 74-й годовщине победы в Сталинградской битве (15.00. ул. 1-й Пятилетки, 9).

4 февраля в консерватории – концерт студентов «Серебряковки» и московской консерватории им. П. Чайковского (18.00, ул. Мира, 5а).

4 февраля для блогеров Волгограда и Волжского – квартирник у Яна (18.30, Волжский, пр. Ленина 44, sdvoryanchikov.livejournal.com).

4-5 февраля в Волжском театре кукол «Арлекин» – «Зимняя сказка» (11.00, ул. Пушкина, 1, 8-8443-31-08-93, 31-38-63).

4-5 февраля в Волжском ДК «Волгоградгидрострой» – вечеринка «В ритме любимых мелодий» (17.00, пл. Комсомольская, 1, 8-8443-41-38-42).

4 февраля ДЦ «Бибигон» представит в Волжском кукольный спектакль «Теремок» для детей от 1-3 лет (18.00, 8-904-759-25-50, 8- 903-467-88-48). 8 февраля – в Волгограде (8-904-406-56-56,8-909-388-99-30).

4 февраля в х. Рюмино Калачевского района – донской фестиваль рыбной ловли «Рыболовные традиции» (9.00, 8-902-382-36-62 ).

5 февраля в ТЮЗе – «Лесные тайны» (14.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97).

5-28 февраля в библиотеке им. М. Горького – выставка графики О. Гамбургер «Спящие царевны» (ул. Мира, 15, 4 этаж, 33-20-21, 8-902-382-91-62).

5 февраля в в музее ИЗО им. И. Машкова – занятие для детей «О чём поёт птица Сирин?» (11.00, 15.30, пр. Ленина, 21, 38-59-15).

5 февраля в Волжском ЦКиИ «Октябрь» – концерт «Юные герои великой войны» (13.30, ул. Сталинградская, 6, 8-8443-27-64-72, -27-67-00).

5 февраля в ЦКЗ – «Rieger kloss 2017 космическая Одиссея» (13.00, наб. им. 62-й Армии, 6, 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07).

6 февраля в Волжском выставочном зале им. Г. Черноскутова – творческая встреча с художником О. Крайневой (14.00, пр. Ленина, 97, 8(8443) 39-26-31).

7 февраля в областной детской библиотеке в рамках Недели безопасного Рунета – битва «Прямо по курсу – Интернет» (12.30, ул.Рокоссовского, 48, 37-08-47).