Выходные в Волгограде: 18-19 февраля

Спектакли, концерты, фестивали

18 февраля в Молодежном театре – «В открытом море» (18.00). 19 февраля – «ART» (18.00). 22 февраля – «Еще один Джексон моей жены» (19.00, ул. Аллея Героев, 4, 8-995-407-17-52).

18 февраля в Музыкальном театре – «Царевна-лягушка» (11.00), «Разговор со счастьем» (17.00). 19 февраля – «Весёлая вдова» (17.00). 22 февраля – концерт «Разгуляй» Н. Долгалевой и ансамбля «ЦарицынЪ» (18.00, ул. Маршала Чуйкова, 4, 38-30-68, 38-32-39).

18 февраля в НЭТе – «Боинг-Боинг» (18.00). 19 февраля – «Танго» (18.00). 22 февраля – «Вера, надежда, любовь!» (19.00, ул. Мира, 5, 38-08-45, 38-08-39, 8-902-361-90-01).

18 февраля в ТЮЗе – «Брачный договор», бенефис А. Селиверстова (17.00). 19 февраля – «Как проучили Гремучего Змея» (12.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 42, 95-97-99, 95-84-97).

18 февраля в театре «Царицынская опера» – «Щелкунчик» (17.00, пр. Ленина, 97, 26-79-94; 27-52-94, 505-205).

18 февраля в Казачьем театре» – «Дни Турбиных» (17.00). 19 февраля – «Кошкин дом» (11.00), «Казачьи сказы» (17.00, ул. Академическая, 3, 94-93-68, 97-18-68).

18 февраля в Театре кукол – «Доктор Айболит» (11.00). 19 февраля – «Дюймовочка» (11.00, пр. Ленина, 15, 383-383, 383-170).

18 февраля на базе Детско-юношеского центра – областной фольклорный фестиваль «Казачок» (11.00, ул. Коммунистическая,1, 93-00-13).

18 февраля в ЦДТ Кировского района в рамках фестиваля-конкурса «Формула успеха» – номинация «Хореографическое творчество» (14.00, ул. К. Минина, 12а, 42-34-35).

18 февраля в Театре одного актера – «Моя Россия» (17.00, ул. 7-я гвардейская, 11, 50-03-50, 8-937- 553-73-07).

18 февраля в ЦКиД «Авангард» – спектакль Театра кукол «Три поросёнка» (10.00). В 12.30 – в кинотеатре «Ровесник» (383-383, 383-170).

19 февраля в ЦКЗ – «Бетховен ХХ века» (17.00, наб. им. 62-й Армии, 6, 38-66-00, 98-52-24, 51-73-07).

20 февраля в консерватории – концерт «Защитникам Отечества…» (17.00, ул. Мира, 5а).

Музеи, кино

18 февраля в музее-заповеднике «Старая Сарепта» – квест «Золото сарептян» (11.00), программы «Назад в прошлое» (12.00) и «Прощай, зима холодная» (16.00), экскурсия по музею (14.00), спектакль «Три поросенка» (15.00). 19 февраля – программы «В гостях у Фиксика» (11.00), «Викинги: образы далеких эпох» (12.00) и «Масленица – праздник солнца» (15.00), квесты «Золото сарептян» (11.00) и «Шпионские игры» (12.00), экскурсия по музею (14.00, ул. Изобильная, 10, 67-33-02, osektor1765@inbox).

19 февраля в библиотеке М. Горького в рамках просветительского проекта «ЛИТЕРА-TERRA» – лекция С. Калашникова цикла «ARS POETICA» «Лирический сюжет и обряды перехода» (15.00), выставка А. Александрова «Акварельная сказка» (14.00, ул. Мира, 15, 33-20-21).

19 февраля в музее ИЗО им. И. Машкова – проект для детей «Пряничное деле на Руси» (11.00, 15.30, пр. Ленина, 21, 38-59-15).

20 февраля в кинотеатре «Киномакс» – премьерный показ «Пёс рыжий» (14.00, ул. Рабоче-Крестьянская, 10).

20 февраля в Мемориально-историческом музее – VIII областные исторические чтения «Нет оправдания войне, и никогда не будет» (10.00, ул. Гогоря, 10, 33-15-03).

Спорт

19 февраля в пос. Новостройка в районе Лысой горы – открытые соревнования по биатлону (10.30, 8-961-080-89-94, vk.com/vlg_biatlon2017).

Бары, клубы

18 февраля в арт баре «Белая лошадь» – день рожденья Курта Кобейна (20.00). 19 февраля – sound_revolution (19.00). 21 февраля – трибьют Егора Летова (19.00). 22 февраля – hot mixed party (19.00, ул. Островского, 5, 8-902-362-48-08).

18 февраля в ресторане «Миля» – концерт памяти Джорджа Майкла (22.00, Ельшанская набережная 2а, 35-80-80, 8-902-310-10-10).

Разное

18 февраля в ресторане «Бамберг» – выступление краеведа Р. Шкоды «Магазины Царицына» (12.00, ул. Советская, 20, 18+).

18 февраля в ДК профсоюзов – выставка-продажа товаров для дачников и садоводов (9.00-14.00, пр. Ленина, 4) .

18 февраля – игра «Вечерняя Солянка» (16.30-18.30, 8-904-777-81-81).

18 февраля в бизнес-галерее – фотовыставка и лекция «Маленькие хитрости большой фотографии» (14.00, ул. Комсомольская, 4, 8-927-513-07-06).