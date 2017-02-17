Выходные в области: 18-19 февраля

18 февраля в ст. Алексеевской – концерт «Афганистан – боль сердца моего» (11.00, банкетный зал «Луч»), концерт Р. Щербаковой «Прикоснись к истокам казачьей души» (РДК). 20 февраля – урок мужества «Афганистан – наша память и боль» (10.00, краеведческий музей). 22 февраля – программа «Отец и сын – защитники Отечества» (16.00, РДК).

18 февраля в Камышине в ДК «Текстильщик» – блиц-турнир на Кубок мэра XVI «пилотного» сезона игр Камышинской лиги КВН (18.00, ул. Ленина, 17, 2 этаж, 2-02-90). 21 февраля в Центре занятости – ярмарка вакансий (14.00, ул. Октябрьская, 1).

18 февраля в Урюпинске – соревнования по сноуборду (9.30-22.00, склон «Хоперский снег», регистрация https://vk.cc/6dBnCI).

19 февраля в Палласовке – первенство по мини-футболу (10.00, СК «Сокол»), турнир по боевому самбо ( 10.00, ПЦ «Ориентир»), районный фестиваль-конкурс патриотической песни и чтений «От Сталинграда до Чечни» (11.00, Савинский ДК).

19 февраля во Фролово клуб «Тем кому за…» приглашает на программу «Созвездие талантов» (14.00, 8 (84465) 2-35-20). 20 февраля в Центре занятости населения – ярмарка вакансий (11.00, ул. Пролетарская, 12).