Волгоградцев приглашают отметить Всероссийский день зимних видов спорта

Всероссийский день зимних видов спорта наша страна встречает 12 февраля, в честь 3-й годовщины проведения XXII Зимних Олимпийских игр и XI Паралимпийских игр в Сочи. Многочисленные массовые мероприятия пройдут и в Волгограде.

Главные действия развернутся на двух катках.

Начнутся торжества в 11.00 на катке СК «Волчок» на улице Никитина, 127б, в Кировском районе. В программе предусмотрены показательные выступления фигуристов, соревнования юных хоккеистов, мастер-классы и дискотека на коньках для всех желающих.

Ожидается прибытие почетных гостей, а за участие в спортивной викторине можно будет получить сувенир с эмблемой Всероссийского дня зимних видов спорта.

Каток «Новое поколение» на улице 8-й Воздушной Армии, 7, в Дзержинском районе Волгограда, принимает зимний спортивный праздник уже в третий раз. Откроется день хоккейным матчем юных учеников ВО ДЮСШ по зимним видам спорта. В рамках первенства России «Регион ЮГ и СКФО» среди юношей 2003 года рождения команда «Легион» будет принимать соперников из Ростова-на-Дону – СШОР № 6. Начало игры в 8.00.

В 12.00 ледовая площадка распахнет свои двери для учеников школ и студентов вузов. Для них свои показательные выступления готовят юные фигуристы. Тренеры по хоккею с шайбой и фигурному катанию откроют свои секреты для начинающих спортсменов, а ребята из волонтерского центра «Прорыв» поделятся опытом работы на сочинской Олимпиаде.

Затем под ритмы радио Волгоград ФМ участников ждет массовое катание с множеством конкурсов и призов, от партнеров мероприятия. Ведущим спортивного праздника будет ди-джей Волгоград ФМ Олег Шарапов.