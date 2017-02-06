Волгоградцы все чаще решают экономические споры в Арбитражном суде

По итогам работы Арбитражного суда Волгоградской области в 2016 году выяснилось – волгоградцы все чаще решают свои споры в Арбитражном суде. По сравнению с 2015 годом количество поступивших заявлений увеличилось на 21,3% – с 60 899 до 73 859.

– Из общего количества поступивших заявлений 6 559 (8,9 %) подано в электронном виде на официальном сайте арбитражного суда в сети Интернет (система «Мой арбитр»), – сообщила ИНТЕРу пресс-секретарь суда Ольга Гончарова. – Всего же в электронном виде в течение года подано более 85 тысяч заявлений – на 30 тысяч больше, чем в 2015 году.

В их числе 65 893 – исковые заявления по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений (2015 год –51 287 заявление), 6 227 – заявления по спорам, возникающим из административных правоотношений (2015 год – 8 443), а также 1 615 – заявления о несостоятельности (банкротстве) (2015 год – 1 032).

В 2016 году поступило 1 347 заявлений о выдаче судебных приказов, 27 заявлений об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 97 заявлений об оспаривании решений третейских судов.

От общего числа заявлений, поступивших в Арбитражный суд Волгоградской области, заявления по экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений, составили 89,2 % (2015 год – 84,2 %), заявления по спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений – 9,5% (2015 год –13,9 %), о несостоятельности (банкротстве) – 2,2 % (2015 год – 1,7 %).

В 2016 году по основаниям, предусмотренным Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, возвращено 2 614 заявления, что составляет 3,5% от общего числа поступивших заявлений (2015 год – 4,4%).

Остаток неоконченных дел на конец отчетного периода составил 11 465 дел.