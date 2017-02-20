Волгоградцы отметят День дарения семян

Волгоградцы первыми в мире отметят День дарения семян. Как сообщил ИНТЕРу основатель Волгоградского музея семян, член правления ВФ Российского Фонда культуры Виталий Барахтенко, приурочен этот праздник к годовщине музея. Он был открыт 22 февраля 2015 года.

Заявку с предложением придать этому празднику статус международного волгоградцы направили на имя председателя ООН Антонио Гуттериша. А пока во Всемирной организации принимают решение, волгоградцы основывают новые традиции.

– Каждому, кто придет 22 февраля в Музей семян и средств защиты растений, наши сотрудники подарят семена, – говорит Виталий Барахтенко. – Гостей также ждут конкурсы и призы, чай и блины с припеком, казачьи песни и пляски, букеты из семян. Для ребят школьного возраста будет организована экскурсия по музею.

Но и это, по словам Виталия Барахтенко, еще не все. С 23 февраля по 22 марта волгоградцам будут дарить семена в различных торговых точках – аптеках, продуктовых магазинах, отделах одежды и обуви. Листовки для их получения станут раздавать на улицах, в общественном транспорте, крупных торговых центрах.

– 22 февраля мы ждем гостей с 13.00 до 15.00 в Музее семян по адресу: Дзержинский район, ул. Историческая, 181, стр. 1, ост. «Народная ярмарка» (музей расположен на её территории), – приглашают организаторы праздника.

Справки по телефонам: 97-91-61, 8-904-779-75-83.

Справка ИНТЕРа:

В православной церкви 22 февраля отмечается день памяти святых Панкратия и Никиты. С этого дня начинались предвесенние хлопоты. По народной примете, если выставить 22 февраля семена на мороз, а потом отнести их в теплое место, то они смогут закалиться и дать хорошие всходы при посадке.

Фото со странички Музея семян и средств защиты растений в социальной сети Facebook