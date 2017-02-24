Волгоградцев приглашают принять участие в «Джип-Масленнице». Это лишь одно из событий праздника, который в Волгоградской области отмечают в эти дни с большим размахом.

Так, в Волгограде масленичные гулянья развернутся 26 февраля с 11.00 до 16.00 на площади Павших Борцов. По планам организаторов, развернется масленичная ярмарка, будут работать игровые площадки, аттракцион «Масленичный столб», площадка мужских состязаний «Богатырские забавы» и многое другое. Завершится празднование сжиганием чучела Масленицы и поеданием блинов.

В этот же день конец масленичной недели отметят в Комсомольском саду. «Широкая Масленица» начнется в 15.00 с традиционных игр и забав. Участники будут соревноваться на кушаках, примут участие в мастер-классе по созданию древней обереговой куклы. После концерта творческих коллективов в 17.00 в Комсомольский сад ожидается прибытие традиционного масленичного поезда, на котором приедет на праздник сударыня Масленица.

В Волжском мероприятия, приуроченные к празднованию Масленицы, пройдут 26 февраля сразу на четырех городских площадках.

С 11.00 до 12.00 на площади у ТЦ «МАН» (ул. Мира, 42а) организуют интерактивную игровую программу «Весёлый хоровод». С 12.00 по 15.00 в парке ДК «ВГС» пройдёт концертно-игровой театрализованный праздник «Задорная Масленица».

С 13.00 до 16.00 у парапета ЦКиИ «Октябрь» – народные гуляния «Прощай, Масленица». С 14.00 до 16.30 на площади у Волжского драмтеатра – праздник «Масленица у театра».

Прощаться с зимой и встречать весну будут и во всех райцентрах области. Самым необычным способом отметят праздник участники соревнований по внедорожному ориентированию. 25 февраля в Светлоярском районе внедорожный клуб «Сталинград Трофи» проведет «Джип-Масленицу».

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