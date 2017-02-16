16.02.2017   Городская среда   Корреспонденты газеты ИНТЕР   Нет комментариев

Волгоградцам предложили путешествовать дешевле

Пассажиры поездов дальнего следования смогут купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой до 30%. Как сообщили ИНТЕРу в пресс-службе Приволжской ж/д, скидка распространяется на верхние боковые места плацкартных вагонов с нумерацией мест с 38 по 54 включительно. Скидка не будет суммироваться с другими льготами. Акция продлится с февраля по апрель.

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