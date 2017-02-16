Волгоградцам предложили путешествовать дешевле
Пассажиры поездов дальнего следования смогут купить билеты в плацкартные вагоны со скидкой до 30%. Как сообщили ИНТЕРу в пресс-службе Приволжской ж/д, скидка распространяется на верхние боковые места плацкартных вагонов с нумерацией мест с 38 по 54 включительно. Скидка не будет суммироваться с другими льготами. Акция продлится с февраля по апрель.
Похожие записи:
- В Волгограде пытались сорвать проверку инспекции Госжилнадзора
- В Волжской картинной галерее состоится встреча с автором гимна Волжского
- В Волгограде в «Параде сказок» пройдут Гарри Поттер и Василиса Прекрасная
- В Камышине пройдет фестиваль патриотической песни имени Героя России Александра Колгатина
- Волгоград намерен отпраздновать День России масштабно
Добавить комментарий