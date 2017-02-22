Волгоградские власти намерены потратить на новый вытрезвитель 10,5 млн рублей

В Волгограде — пить. Так теперь можно переиначить знаменитый хит группы «Ленинград». Причина — к чемпионату мира по футболу-2018 из областного бюджета выделят 10,5 млн руб. на открытие в Волгограде нового вытрезвителя. Эту новость озвучили на внеочередном заседании областной думы, которое состоялось на прошлой неделе.

Среди прочего было указано: на ЧМ-2018 по футболу из казны региона дополнительно планируют выделить 41,25 млн руб. В эту сумму и входят расходы на вытрезвитель.

Создать специализированное отделение планируют на базе областного наркологического диспансера. Тема вызвала интерес у депутата от фракции КПРФ Михаила Таранцова.

Недавно я был в этом наркологическом диспансере в Тракторозаводском районе, — рассказал ИНТЕРу Михаил Александрович. — Убедился, что условия там вполне приличные. Возникает вопрос — зачем тогда с учетом хронического безденежья тратить более 10 млн руб. на еще один вытрезвитель? Что там планируют создать на такую сумму и зачем? Внятного ответа так и не получил.

На заседании Думы прозвучало: болельщиков в дни мундиаля ожидается не меньше 40-70 тыс., находиться они будут в Волгограде не менее двух месяцев, потому надо готовиться. Жители, в свою очередь, пока могут фантазировать, так что же будет скрыто за стенами нового вытрезвителя. А еще остается гадать о том, как будет использоваться этот «центр трезвости» после ЧМ. В пояснительной записке указано, что вытрезвитель нужен для приведения в чувство болельщиков на период проведения чемпионата. Значит, после ЧМ волгоградцам придется трезветь по старинке, с банальным огурцом. И посчитать на трезвую голову — светит ли региону окупить затраты на проведение спортивного праздника?

Фото nnm.me

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