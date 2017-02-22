Волгоградские эксперты предложили меры противодействия «группам смерти» для подростков в сети интернет.

В начале февраля в Волгограде еще одни подросток покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши высотки. Эта и другие подобные трагедии обострили внимание общества к так называемым «группам смерти» в Интернете, которые пропагандируют среди подростков идею суицида. Меж тем проблема достигла таких масштабов, что в Госдуму внесли отдельный законопроект о профилактике детских самоубийств. И здесь достаточно привести только одну цифру: в 2016 году в России покончили жизнь самоубийством около 700 подростков, что втрое больше средних показателей в других странах мира. Становится очевидным: происходящее — не цепь трагических случайностей. Против наших детей развернута настоящая жестокая и продуманная кибер-война. И еще надо признать: к этому вызову общество оказалось не готово.

Как бороться со злом, принявшим новые формы? Что за ним стоит? Как защитить детей? За круглым столом в ИНТЕРе волгоградские ученые, общественники, родители искали ответы на эти вопросы.

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В самом начале дискуссии была озвучена важная информация: несмотря на то что «группы смерти» возникли в Сети в 2013 году, пик обращений на эту тему пришелся на сегодняшние дни.

— Детский телефон доверия с единым общероссийским номером 8-800-2000-122 действует в нашем регионе с 2010 года, — говорит Наталья Миронова, начальник отдела экстренной психологической помощи ГКУ «Областной центр развития и контроля и качества социальных услуг». — Именно сейчас, в январе-феврале 2017 года, пошел пик обращений и детей, и встревоженных взрослых как раз по интернет-сайтам и по игре «Синие киты». Дети говорят: «Я дошел до 40 уровня. Как быть дальше? Мне дали задание, я знаю, чем все закончится». Что важно отметить? Чаще всего детям, которых удается вовлечь в игру, по каким-либо причинам некомфортно в реальной жизни. Либо у них проблемы в семье, либо в школе, либо не складываются отношения со сверстниками, либо с противоположным полом… Это состояние некомфортности и толкает ребенка в виртуальную среду. А там их уже направляют к роковому решению. Целенаправленно многие этапы игры проходят в ночное время (она даже называется «Разбуди меня в 4.20. — Ред.). Ночь дана для того, чтобы отдыхать: мозг расслабляется, реакции-инстинкты притупляются. Когда ребенку в это время начинают поступать задания, возникает состояние измененного сознания, которым можно манипулировать.

Важно, чтобы дети знали: в любой момент они могут получить психологическую помощь, в любой момент они могут позвонить нам на телефон доверия 8-800-2000-122. Звонок бесплатный.

ЭТО МОДНО, ЭТО ТРЕНД

— Категорически не согласен с мыслью, что в эти группы подростки обращаются только от внутренних проблем, — считает заместитель руководителя Аппарата уполномоченного по правам ребенка в Волгоградской области Евгений Ковшиков. — В группу риска входят практически все. У знакомого дочь-подросток рассказала, что у них почти все ученики в школе состоят в этих группах. Почему? Потому что это тренд, это модно, это круто. Они проходят эти уровни игры, но когда начинаешь спрашивать, в чем конечный смысл, ребенок говорит только, «что это модно и престижно». Притом, что я общался с абсолютно нормальной девчонкой, у нее обычные друзья, они не испытывают никаких конфликтных состояний. Есть законы возрастной психологии, они максимально простые. До семи лет самый большой авторитет для любого ребенка — это родители, в семь лет — его школьный учитель, первая учительница, а лет с двенадцати — это одноклассники, одногруппники и т. д. Сверстники. Отталкиваться надо от этого. Есть ассоциальные игры в Интернете. Почему нет просоциальных игр, где подросток может совершать те или иные полезные поступки, получать награды на разных уровнях. И пусть все это станет также модно и круто — вот это может стать реальной альтернативой.

Современность поставила перед нами новые вызовы. Интернет именно такой вызов. Сколько было разговоров, что Интернет — это свобода, обмен информацией. Сейчас уже всем очевидно, что Интернет — способ воздействия на умы. И эту битву в умах (но не войну) мы проиграли уже априори потому, что изначально не занимались данным вопросом. Роскомнадзор только три-четыре года назад начал закрывать сайты с тем контентом, которые оказывают негативное влияние на детей. Уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области заключено соглашение с Роскомнадзором о взаимодействии по данному направлению. Мы немедленно направляем им имеющиеся у нас сведения о сайтах, содержащих вредную, опасную для жизни или здоровья несовершеннолетних, информацию. Считаю, что такую информацию в Роскомнадзор должны направлять все – и общественные организации, и родители, и сами дети. И конечно же, стоит немедленно поднять вопрос об ужесточении наказания для организаторов таких игр.

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИ

— У меня трое сыновей и трое дочерей, — высказал свое мнение пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в Волгоградской области, многодетный отец Юрий Корзеев. — Никто из них в соцсетях никогда не присутствовал и сейчас этим не озабочен. При том, что у каждого есть телефон, в доме имеется ноутбук, компьютер. Каких-то драконовских способов воздействия мы не применяем. Но, во-первых, мы с супругой сами изначально игнорировали соцсети, и дети это видят. Во-вторых, мы постоянно общаемся с детьми дома, нацеливаем их на занятия спортом, духовное саморазвитие. Что касается виртуального пространства, объясняем, что Интернет надо использовать лишь как инструментарий.

Если же говорить о проблеме в целом, сейчас в психологии часто используется термин — депривация. Это внутренний вакуум, прежде всего эмоциональный, когда человек хочет, но хронически не может удовлетворить свои самые насущные потребности — в любви, заботе, человеческой поддержке, в ощущении себя частью единого целого. Последствия депривации, любой психолог и психиатр вам скажут, чудовищные. Это повышенная агрессия, депрессивные состояния, безответственное, наплевательское отношение к своей и к чужой жизни, презрение всех норм и законов и даже суициды. Помимо Интернета, такому вакууму в душах потворствуют СМИ. Криминал, постоянный показ сцен насилия и смерти – это обязательные элементы новостного выпуска на ТВ и не только. Зачем? Мы сами создали ту среду, которая питает и взращивает подобные патологии.

— О группах, связанных с «синими китами», я сама узнала прошлой весной, — рассказала президент Волгоградского регионального общественного фонда социальной помощи детям и молодежи «Планета Детства» Ирина Елагина. — С того момента на каждом занятии с приемными семьями, что проводит наша организация каждый месяц, мы говорим об этой опасности. Мне кажется, главное поле битвы за души детей – это семьи. А потому выход один: родителям быть внимательным к своим детям, быть ближе к ним, любить их, понимать. У меня уже дети взрослые: 28 и 21 год. Они успешные люди. С девочкой было попроще, а с мальчиком мы прошли через сложный период. Помогло то, что каждую свободную минуту я старалась общаться с детьми, наблюдать, что изменилось в их поведении и быстро реагировать.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

— Законопроект, который внесла Ирина Яровая, безусловно, необходим, но все меры, которые наше государство предпринимает, к сожалению, запаздывают, — высказалась начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Волгоградской области Светлана Толстикова. — Здесь необходимо работать на перспективу, на предупреждение, на раннюю профилактику. Это работа прежде всего родителей и, на мой взгляд, психологов. Потому что если говорить о социальных сетях, играх, которые в Интернете распространяются, то на примере последней игры «Беги или умри» общество обыграли те, кто все это придумал. Не только в Волгоградской области, но и в других субъектах РФ, как только пошли репосты об игре «Беги или умри», были сделаны запросы в органы ГИБДД. Практически по всей стране последовали ответы: такие факты не зарегистрированы. Но в результате массовых рассылок у нас в течение недели дети всей России узнали об этой игре! Кто ее придумал? Вопрос остается открытым. Но кто ее донес детям? Мы с вами: родители, друзья, родственники. Нас обыграли в очередной раз, когда придумали форму распространения через желание предупредить. Законы нужно писать, законы необходимо исполнять, но продолжать искать способы работать на опережение. Повторюсь, без работы психологов и без учета их мнения в данном случае мы никуда не денемся. Все они в унисон говорят об одном: мы должны разговаривать с детьми на их языке и знать, чем они занимаются. К сожалению, в век прогресса мы утратили связь со своими детьми.

ЗАВИСШИЕ В СЕТИ

— На примере многих моих ровесниц, молодых мам я вижу: они сами сутками сидят в соцсетях, — рассказала на встрече психолог социального проекта «Ты не одна» Алена Беломытцева. — Чего же в этом случае ждать от детей? Вторая проблема многих мам: они считают, что ребенка надо занять на 200%. Чтобы уже с садика у него было плавание, танцы, иностранный язык, фигурное катание и т. д. А то, что они этим ребенка перегружают, об этом многие не думают. А потом дети с депрессией, с тревогой, с усталостью идут к нам. Считаю, что с детьми надо больше разговаривать. Проговаривать как их личные сложности, так и тот негатив, который на них льется с экранов телевизоров и соцсетей.

Что касается «групп смерти», возможно, с ними надо бороться их же оружием, что сейчас и начали делать. В противовес «синим китам» появились группы, посвященные «синим дельфинам». Они пропагандируют противоположные ценности: уникальность каждой человеческой жизни, умение ценить ее.

— У меня трое детей, старшему сыну 22 года на данный момент, — развила тему семьи многодетная мама, руководитель общественной организации «Гражданин» Ольга Косеоглу. – Детям нужно иметь внутренний стержень, чтобы противостоять опасностям современного мира. Православное воспитание, воцерковление помогает мне справляться с трудностями подросткового возраста у моих детей. В сложный период мы с сыном ездили в храм в православное поселение, присутствовали на службах, общались с батюшкой. По вечерам стали читать Евангелие. Каждый день по одной главе, потом беседовали, обсуждали прочитанное. И так мы победили.

Также нужно чтобы ребенок был увлечен полезными и интересными занятиями, видел перед собой положительный пример родителей, педагогов. Внимательное отношение к детям, наша любовь поможет выйти из трудной жизненной ситуации.

Еще один вариант — это работа общественных организаций. Они могут оказать большую помощь, разъясняя родителям те опасности, о которых многие и не догадываются.

МЕНЯТЬ СИСТЕМУ

— Безусловно, против России идет гибридная война прежде всего на информационно-психологическом поле, — отметил в заключение Юрий Корзеев. — Да, нужно создавать альтернативы в виртуальном пространстве. Однако, если для молодых людей кроме потребления развлечений и телесного комфорта не будет предложено иного жизненного смысла, мы не сможем переломить ситуацию. Например, у нас появился достойный проект «Бессмертный полк», нравственно сплотивший нацию. Но он рассчитан лишь на 9 мая, один день в году из 365! Дети с родителями по всей стране прошли с портретами своих дедов, это дало им понимание того, что у них есть корни, великие победы, духовная преемственность. Но такие посылы государством должны даваться не только в праздник Победы. Молодым гражданам системно, в основном созданием соответствующих медиа-проектов, необходимо предлагать иные ценности, на которых веками формировалась наша история и ментальность.

— На заседании Общественной палаты РФ в феврале этого года один из экспертов рассказал о том, что в деле создания суицидальных аккаунтов просматривается след украинских националистов, — отметила в конце встречи главный редактор ИНТЕРа Лидия Ковалева. — Какие силы и ресурсы стоят за ними, мы понимаем. Можно предположить, что наши враги будут искать новые пути борьбы за души и жизни молодого поколения, и искать в первую очередь в виртуальном пространстве. Сегодня на встрече прозвучал ряд мыслей и идей, которые стоит использовать в этой борьбе. ИНТЕР призывает всех неравнодушных граждан продолжать заданную тему. Если нужна помощь СМИ, обращайтесь в редакцию. Чтобы защитить детей, мы должны сделать все возможное, чтобы новые вызовы кибер-войны не застали врасплох нас, взрослых.

Анастасия Франтасова

Справка ИНТЕРа

«Группы смерти» появились в Сети еще в 2013 году. Первое громкое самоубийство подростка произошло в конце 2015 года. 23 ноября в социальных сетях появляются шокирующие фотографии бросившейся под поезд девочки, известной под псевдонимом Рины Паленковой. В дальнейшем Рина становится идолом для тех ребят, кто один за другим вступали в «группы смерти» по всей России и начинали играть в некую странную игру, конечной ставкой в которой становились их жизни.

В мае 2016 года выходит статья в «Новой газете», где автор рассказывает о расследовании, которое провела мама девочки, совершившей суицид. В статье утверждалось, что им удалось обнаружить связь с «группами смерти» 130 подростков, покончивших жизнь самоубийством по всей России.

В ноябре 2016-го в Подмосковье был арестован администратор многих «групп смерти», известный в Сети под псевдонимом Филипп Лис. При его непосредственном участии в соцсети «ВКонтакте» с 2013 по 2016 год было создано восемь «групп смерти», пропагандировавших суицид. Следователи установили: 15 подростков из разных регионов России, состоявших в таких группах, покончили с собой. Самоубийство еще пяти ребят не состоялось.

В 2016 году СМИ сообщали о четырех подростках в Волгоградской области, покончивших с собой, причем в трех случаях четко просматривается почерк «групп смерти». В феврале 2017 года в Волгограде погиб еще один подросток.

На что стоит обращать внимание родителям, чтобы уберечь детей от «групп смерти»

Символика многих «групп смерти» связана с китами. Не путать с дельфинами: это интернет-проект, который создан в Сети в качестве противодействия суицидальным сообществам. Дети рисуют китов, бабочек, не высыпаются, упоминают в своих разговорах и записях имя Рина и какую-то непонятную игру. Обратите внимание, не бодрствует ли ребенок с 4 до 6 утра, проверьте его группы в соцсетях, обратите внимание на руки — в группах смерти требуют присылать фото порезов, поговорите с его друзьями.

Только за одну неделю декабря 2016 года органами прокуратуры в Роскомнадзор направлено более 100 заявок о блокировке интернет-ресурсов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в Российской Федерации.