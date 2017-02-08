В Волгограде в конкурсе «ГОЛОС ОК» юные вокалисты поборются за 50 тысяч рублей

В Волгограде начинается прием заявок на участие в детском вокальном конкурсе «ГОЛОС ОК». Юные вокалисты поборются за 50 тысяч рублей.

– Участниками конкурса могут стать солисты в возрасте от 5 до 17 лет, – рассказали ИНТЕРу в пресс-службе мэрии. – Желающим выступить с вокальным номером необходимо до 16 марта направить организаторам заполненную анкету-заявку и конкурсные материалы. Главный приз – 50 тысяч рублей.

Результаты отборочного тура будут озвучены 28 марта. Прослушивания участников вокального конкурса пройдут с 1 по 16 апреля, интервью – с 18 по 25 апреля, съемки клипа – с 26 апреля по 1 мая, подготовка к финалу – с 1 мая.

Гала-концерт победителей состоится 1 июня, в День защиты детей, на одной из открытых городских площадок.

Конкурс проводит продюсерский центр «Face Time» при поддержке комитета молодежной политики и туризма администрации Волгограда. основная цель которого выявление и поддержка одаренных детей Волгограда

Подробную информацию можно получить по телефону: 8 (8442) 98-97-68 и на сайте: http://facetime-vlg.ru. Электронная почта: ftcentre@mail.ru.

Фото с сайта администрации Волгограда