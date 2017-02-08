Виктор Банькин: «Черный пар – огромная проблема, которую мы «выращиваем» своими руками»

ИНТЕР начал публикацию серии статей кандидата экономических наук, известного агрария Виктора Банькина. Виктор Александрович, возглавляя Совет директоров группы предприятий «Содружество-регион» (Еланский район), сумел добиться выдающихся успехов в своих хозяйствах и теперь делится опытом с другими. Сегодня публикуем вторую статью цикла.

Прикладная система земледелия

как механизм повышения эффективности сельскохозяйственного производства

Структура пашни и посевных площадей.

Структура посевных площадей – основа любой системы земледелия. Потому, что от выбора конкретных культур и их размещения в севообороте зависит «выход» денег со всей площади пашни, баланс почвенного плодородия, фитосанитарная обстановка на полях, подбор технологий, приобретение техники, равномерность распределения полевых работ в течение сезона и т.д.

К формированию структуры пашни и посевных площадей надо подходить очень тщательно. Мы делали эту работу на основе методики, разработанной Карлом Марксом, который говорил: «Подвергай все сомнению». Так и поступали, ставив под сомнение право каждой культуры занимать свое место в севообороте. При этом, исходили из того, что не должны ограничиться дискуссиями и мнением специалистов. Мы решили руководствоваться только аргументами и фактами, как при доказательстве сложной задачи. Это во-первых.

Во-вторых, каждую конкретную культуру рассматривали с различных точек зрения: с позиции экономических рисков (колебаний рыночной коньюктуры и курса рубля); погодных рисков; потенциального «выхода денег» с 1 га; с точки зрения предшественника в севообороте; технологичности возделывания; ее соответствия Линейному графику проведения полевых работ и т.д. В этом и есть суть методики К. Маркса.

Кроме того, все выводы по созданию Структуры пашни и посевных площадей для своих хозяйств: ООО «Большой Морец», ОАО «Колос» и ООО «МАКС» мы сравнивали с рекомендациями Научно-обоснованной системы сухого земледелия (НОССЗ) Волгоградской области, «краеугольным камнем» которой является черный пар. Поэтому анализу черного пара, как фактору стабилизации производства зерна в засушливых условиях нашего региона, мы уделили особое внимание.

Черный пар.

Скажу сразу, что в краткосрочном плане, черный пар – «великое благо», т.к. его наличие в Структуре пашни позволяет получать хорошие урожаи без использования удобрений даже в острозасушливые годы (за счет 2-х летного накопления влаги и эксплуатации почвенного плодородия). Однако, в среднесрочной и, особенно, в долгосрочной перспективе, черный пар – огромная проблема, которую мы «выращиваем» своими руками. Это связано с повышенной эрозией почвы и потерей гумуса, из-за ускоренной минерализации органического вещества на парах. В результате длительного использования паров, мы можем потерять наше главное богатство — почвенное плодородие, основу всего сельскохозяйственного производства. По обобщенным данным ученых, содержание гумуса в почвах Волгоградской области ежегодно падает в среднем на 0,5 – 1,0 % по отношению к его валовым запасам, уменьшается и количество основных элементов питания (азота, фосфора и калия). Например, по данным Волгоградского центра агрохимической службы, количество N, P, K уменьшилось в 2014 году — на 78,9 кг/га, в 2015 году — на 82,2 кг/га, в 2016 году — на 70,9 кг/га. Именно поэтому, в тех государствах, где люди издавна начали заниматься земледелием, не уделяя должного внимания сохранению почвенного плодородия, сейчас на большей части страны – пустыня. Например, в Египте, который был основным поставщиком зерна для Римской империи, сейчас лишь 2 % земель пригодны для занятия земледелием. Похожая ситуация в Сирии, Ираке, Афганистане, Пакистане, Туркмении и ряде других государств.

Возможно, разработчики НОССЗ знали, что черный пар в Структуре пашни является «лидером» по потерям почвенного плодородия. Поэтому в целях обеспечения бездифицитного баланса гумуса и основных элементов питания (N, P, K) в почве, рекомендовали ежегодное внесение в пары 40 тонн навоза, 140 кг действующего вещества фосфора (Р2О5) и 40 кг д.в. калия (К2О) на 1 га. Мы попробовали эти рекомендации выполнить: на площади 2000 га (!) внесли в черный пар стерневыми сеялками аммофос на глубину 8 – 10 см в количестве 200 кг/га или 108 кг Р2О5 и 24 кг д.в. N. При этом, нам удалось сохранить влагу в почве (вся работа выполнялась ночью с закрепленными за сеялками цепями). И тут началось такое, что увидев паровые поля, разработчики НОССЗ пришли бы в ужас: пары начали зарастать сорняками «не по дням, а по часам». Мы не сдавались — тракторы с культиваторами все лето не уходили с паровых полей. В конце концов, с сорняками мы справились, но почву иссушили так, что не смогли получить дружные всходы озимых. Зато получили серьезные убытки. Причина бурного роста сорных растений в том, что для них были созданы идеальные условия по обеспечению основными элементами питания.

В настоящее время «следы» ускоренной минерализации гумуса, а так же воздействия водной и ветровой эрозии на черных парах, видны «не вооруженным глазом»: смытые склоны, канавы и даже небольшие овраги, через которые кое-где уже не могут проехать ни тракторы, ни комбайны. Это касается не только Волгоградской области. Ваш покорный слуга видел такие поля в Ростовской и Саратовской областях, в Ставропольском крае и ряде других регионов. Поэтому все последние годы мы ищем альтернативу черному пару, но пока нашли лишь компромиссный вариант – ранний пар. Дело в том, что в нашей зоне под пар «идут» поля из-под подсолнечника, а он, во-первых, сильно иссушает почву, во-вторых, убирается в октябре, что делает его обработку осенью некачественной и затратной. Поэтому мы обрабатываем паровые поля не поздней осенью (на глубину 25-30 см), а в конце мая (на глубину 10–12 см), что позволяет накопить дополнительное количество влаги, (за счет снегозадержания на стерне), существенно снизить затраты (за счет отказа от глубокой обработки) и предотвратить почвенную эрозию в первой декаде мая (в это время у нас дуют сильные ветры из Казахстана). Испытывали мы и химический пар, но он не оправдал наших ожиданий, так как после подсолнечника влага в почве не сохранялась (из-за малого количества пожнивных остатков), а его применение после люцерны на семена оказалось «золотым»: затраты на 1 га в 5 раз превышали издержки обработки паров традиционным способом.

К каким решениям по использованию пара в Структуре пашни мы «пришли»?Первое. Уменьшить количество паров с 19,6%, как это предлагалось в НОССЗ, до 10%. Второе. Заменить черный пар на ранний. Третье. Выделять под ранний пар поля не из-под подсолнечника, а из-под люцерны на семена, оставляющей большое количество непродуктивной органики.

Вместе с тем, мы понимаем, что всех этих мер недостаточно, чтобы решить проблему потери почвенного плодородия. Поэтому продолжим работу по поиску альтернативы раннему пару.

Озимая пшеница.

Ее место в структуре посевных площадей Степной зоны черноземных почв Волгоградской области ни у кого не вызывает сомнения: сравнительно высокие урожаи и хороший предшественник. Но если вспомнить К. Маркса: «Повергай все сомнению», и применить его методику для анализа, то это уже не кажется столь очевидным, так как, во-первых, рентабельность этой культуры за последние годы редко исчислялось 2-х значными цифрами (с учетом 60% затрат на обработку пара). Во-вторых, появилась реальная альтернатива озимой пшеницы «в лице» кукурузы на зерно, потенциал которой в 2 раза выше. Кстати, для ее выращивания не нужен черный пар. Возможно, увеличение кукурузы на зерно в структуре посевных площадей и будет решением проблемы — отказа от использования паров в севообороте.

В этой связи, приведу фрагмент разговора с одним из фермеров в США: «Виктор, а у Вас растет кукуруза?» — спросил он. Я ответил, что «Да». — «А зачем тогда пшеницу сеете?» — удивился он. Для них это настолько очевидно — немедленно переходить на выращивание более продуктивной культуры, если такая возможность имеется, что они не понимают, почему мы этого не делаем. Так поступают фермеры не только в Америке, но и в Бразилии, где ежегодно уменьшаются посевные площади под озимой пшеницей и увеличиваются на севе сои и кукурузы. «Уловив» эту тенденцию, мы планомерно снижаем площади под озимой пшеницей с 28,5 % в 2013 году, до 18,1% в 2016 году, отдавая предпочтение более рентабельным культурам.

Кукуруза на зерно.

В НОССЗ кукурузе на зерно во всей Волгоградской области отводится лишь 100 тыс. га (1,6 %), в том числе в нашей Степной зоне черноземных почв – 2,3 %. Возможно, для 80-х годов прошлого столетия это было правильное решение, но для современного сельского хозяйства эти цифры явно занижены. Что же произошло за эти годы?Во-первых, за счет глобального потепления увеличилось количество благоприятных для выращивания кукурузы дней в году. Во-вторых, на рынке появились новые гибриды кукурузы, такие, например, как «Аква-Макс-9175» и 3-х линейный гибрид «8400», обладающие повышенной влагоотдачей в период созревания, что позволяет убирать их в засушливые годы и продавать зерно без дополнительной сушки. За счет этого можно сэкономить до 30 % затрат и иметь высокую рентабельность даже при урожайности 40 – 45 ц/га. В благоприятные по осадкам годы эти гибриды кукурузы дают более высокий урожай и хорошую прибыль, и при использовании сушилки. Например, в засушливом 2015 году в ООО «МАКС» получили 43 ц/га с уровнем рентабельности 50 %, а в 2016 году — 61,6 ц/га при такой же рентабельности.

Кроме того, кукуруза является отличным предшественником для подсолнечника, обеспечивая ему прибавку урожая до 10 ц/га по сравнению с севом по озимой пшенице. Поэтому в 2017 году мы планируем посеять кукурузы на зерно – 10%, а в будущем довести ее объемы до 15 — 20% от общей площади пашни.

Подсолнечник.

Подсолнечнику в структуре посевных площадей НОССЗ Степной зоны черноземных почв Волгоградской области отводилось 9,4 %. С точки зрения севооборота, это правильно. Но современные технологии, такие, как «Clearfield» и «Express cun», позволяют эффективно использовать эту культуру на площади пашни до 20 %. В этом году мы около 90 % площадей посеяли по данным технологиям. В результате средняя урожайность по предприятиям «Содружество-регион» в 2016 году составила — 20,8 ц/га (в зачетном весе).

Яровая пшеница, ячмень, овес, просо. Этих культур разработчики НОССЗ предлагали иметь в нашей Степной зоне черноземных почв, соответственно — 3,6 %, 8,2 %, 2,3 % и 3,4 % от общей площади пашни. Мое глубокое убеждение, что всех этих культур, а также льна-масличного и сафлора, вообще не должно быть в севообороте, так как они малопродуктивны и образуют небольшое количество соломы, что очень плохо влияет на баланс почвенного плодородия. Наши хозяйства полностью отказались от их выращивания. Перефразируя изречение товарища Сталина И.В., можно сказать: «Нет этих культур, нет проблем».

Зернобобовые.

НОССЗ предлагает иметь в Волгоградской области 100 тыс. га зернобобовых или 1,7 %, в том числе в Степной зоне черноземных почв 53 тыс. га или 2,8 %. Эти цифры не выдерживают никакой критики, как с точки зрения севооборота и поддержания баланса почвенного плодородия, так и с позиций доходности.

Скажу сразу, что под зернобобовыми, я имею ввиду нут, так как в наших условиях урожайность гороха по годам — крайне не стабильна. А вот нут, это – «песня»: на первом месте по прибыли с 1 га, отличный предшественник и хорошо «вписывается» в Линейный график проведения полевых работ, что позволяет эффективно использовать имеющиеся в хозяйстве комбайны и другую сельскохозяйственную технику. Нута в 2017 году у нас будет посеяно около 20 % от общей площади пашни.

Зерновое сорго.

По мнению разработчиков НОССЗ в Волгоградской области должно быть лишь 15 тыс. га зернового сорго, в том числе 4 тыс. га на черноземных почвах нашей Степной зоны. Считаю, что это большая ошибка. В конце 2016 года Ваш покорный слуга был участником 1-го Европейского конгресса по сорго в Бухаресте, где докладчики приводили цифры, свидетельствующие об устойчивой тенденции увеличения площадей под этой культурой во всем Мире. Это связано с тем, что потенциал урожайности у этой культуры высокий (в США средняя урожайность зернового сорго — более 100 ц/га), а количество влаги, необходимой для образования равного с кукурузой урожая, требуется на 25–30 % меньше. Кроме того, сорго является отличным меллиорантом и хорошим предшественником для других культур. Например, благодаря использованию зернового сорго, мы сумели в 2-3 раза повысить продуктивность полей с большим количеством солонцов. Считаем, что зернового сорго в севообороте должно быть 5-10 %.

Многолетние травы.

Многолетние травы надо сеять даже тогда, когда в хозяйстве нет животноводства, так как это поможет остановить процесс деградации почвы на склонах крутизной более 2 градусов. Дело в том, что только многолетние травы способны структурировать почву, а на смытых и песчаных почвах, где размеры почвенных фракций составляют менее 1 мм, это крайне необходимо. Есть и другой способ восстановить почвенное плодородие на таких полях – внести 40 тонн/га навоза. Но, из-за дороговизны этого способа или отсутствия навоза, в настоящее время это мало кто из крестьян может себе позволить. В наших хозяйствах люцерна на семена высевается на 10 – 15 % от всей площади пашни.

Таким образом, при выборе культур и формировании Структуры пашни и посевных площадей необходимо:

— убрать из севооборота малопродуктивные культуры;

— исключить культуры, которые нельзя выращивать из-за несоответствия почвенно-климатическим условиям Вашей зоны;

— подбирать культуры, исходя из «выхода денег» со всего севооборота;

— учитывать возможности культуры с точки зрения предшественника в севообороте, располагать их так, чтобы было чередование растений с мочковатой и стержневой корневыми системами;

— подбирать культуры в Структуру посевных площадей так, чтобы они «вписывались» в Линейный график проведения полевых работ;

По нашему мнению в Степной зоне черноземных почв Волгоградской области должен быть следующий зернопаропропашной севооборот: 1. Ранний пар – до 10 %; 2. Озимая пшеница –10 — 20 %; 3. Нут – 20 %; 4. Кукуруза на зерно – 10 -20 %; 5. Подсолнечник – 20 %; 6. Зерновое сорго – 5 -10 %; 7. Многолетние травы (выводное поле) – 10 -15 %.

При этом, надо быть гибким — ежегодно корректировать Структуру посевных площадей, исходя из коньюктуры рынка и запасов влаги в почве. Например, если не удалось сохранить влагу в верхнем слое на парах, то озимые вообще не сеять (весной посеете нут). Если влаги в почве будет достаточно для сева на озимых по непаровым предшественникам, то по нуту надо сеять озимые и урожай можно получить не меньше, чем по парам. Тоже-самое с севом кукурузы на зерно, где следует исходить уже из запасов влаги в метровом слое: если они будут более 150 мм — площади под кукурузой надо увеличивать, если менее 100 мм — замещать ее на зерновое сорго и так далее.

Вывод. Каждому руководителю предприятия нужно «вылезти из текучки» и посмотреть на свою систему земледелия «другими» глазами. Начинать эту работу надо с тщательного анализа Структуры пашни и посевных площадей, используя предложенную в данной статье методику, что позволит учесть многие внешние факторы и существенно повысить эффективность всего сельскохозяйственного производства.