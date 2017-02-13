Волгоградцам предлагают провести День святого Валентина с «Венецианскими львами»

Специальный показ авантюрной комедии Пьетро Паролина пройдет во вторник, 14 февраля, в звёздном зале Волгоградского планетария. Жителям и гостям города предлагают провести День святого Валентина с «Венецианскими львами» и посмеяться над романтическими штампами, обыгранными в лучшем духе комедии по-итальянски.

Авантюрная комедия Пьетро Паролина «Венецианские львы» – история влиятельного семейства Чекин, вокруг и внутри которого плетутся будоражащие тихий городок Тревизо интриги. Фильм возрождает традиции знаменитого жанра commedia all`italiana.

Богатый «папенькин сынок» Гуальтьеро, наследник семьи, остается вечным ребенком и, несмотря на возраст, попадает в самые неожиданные ситуации, которые точно не одобрил бы его строгий отец. Он не унаследовал «предпринимательского гена» отца и из-за финансового кризиса остался на мели. Теперь ему придется идти на самые невероятные уловки, чтобы сохранить прежний роскошный уровень жизни. А вокруг еще вьются многочисленные родственники, друзья и неприятели…

Как один из самых успешных итальянских релизов в России, «Венецианские львы» были приглашены к участию в основной конкурсной программе Первого Ялтинского международного кинофестиваля «Евразийский мост», который прошел осенью прошлого года. Фильм представлял Италию на смотре, почетно открывал программу игровых фильмов, а главный «лев» Гуальтьеро в исполнении Нери Маркоре, невероятно популярного в Италии актера, певца, шоумена, влюбил в себя не только зрителей, но и российских кинематографистов

В образе Гуальтьеро Нери Маркоре покорил жюри «Евразийского моста» и был удостоен первой в истории кинофестиваля премии за лучшую мужскую роль. В ролях также – великолепная леонесса Пьера Дельи Эспости, Стефано Пеше в необычном для себя амплуа злодея, красавица Анна Далтон и Антонио Пеннарелла в неожиданной роли мафиози, увлекающегося опасными взрослыми играми.

Фильм будет показан на итальянском языке с русскими субтитрами.

Начало сеанса в 19.00. Адрес Волгоградского планетария – ул. Гагарина, 14. Справки по телефонам: 8-906-169-8-444, 8-905-063-78-47.

Фото предоставлено организаторами просмотра