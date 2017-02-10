Суды Волгоградской области: улыбайтесь – вас снимает камера

В нынешнем году станет массовой практика вести аудиозапись в судебных заседаниях, сообщил сегодня на встрече с судейским сообществом региона председатель Волгоградского областного суда Николай Подкопаев. А с 2018-го года будет активно внедряться еще и видеозапись судебного процесса. Так что заходя в зал судебного заседания, улыбайтесь – вас снимает камера.

По мнению экспертов, внедрение аудио- и видеозаписи в судебную практику позволит избежать споров о том, насколько точно ведется протокол судебного заседания. Более требовательными к себе станут и судьи.

Притом, что в целом судьи городских, районных и областного судов Волгоградской области достойно несут свое звание, есть и те, кто не справляется с обязанностями.

– У ряда судей в вышестоящей инстанции отменяются от 12 до 18 решений, – заметил Николай Подкопаев. – Четыре судьи в 2016 году за преднамеренное и грубое нарушение действующего законодательства лишены полномочий. Один подвергнут дисциплинарному взысканию.