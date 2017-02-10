В выходные в Волгоградской области пройдет два спортивных праздника

Два спортивных праздника примет волгоградский регион в ближайшие выходные – 11 и 12 февраля. В субботу активные жители области присоединятся к Всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2017», которая пройдет в 74-х субъектах России.

– В нынешнем зимнем сезоне популярные соревнования, поучаствовать в которых сможет любой желающий, отмечают юбилей и пройдут уже 35-й раз, – сообщили ИНТЕРу в областном комитете физкультуры и спорта. – На территории нашего региона для них предусмотрены 14 состязательных трасс – они проложены в десяти муниципальных районах и в городах Волжский, Фролово, Камышин, Волгоград, где участниками большого действа станут около 6 тысяч человек.

Главный старт гонки-2017 пройдет в областном центре по уже проверенному маршруту – стартует он за усадьбой «Сосновый бор» (ул. Ангарская, 137/181). Четыре дистанции рассчитаны на участников разного уровня подготовки.

Самая массовая компания соберется в забеге на отрезке в один километр. Еще две – уже более длинные дистанции – поделены на категории. 5 тысяч метров среди любителей и спортсменов постараются осилить юноши и девушки не старше 18 лет.

В этих же номинациях испытание куда серьезней уготовано мужчинам и женщинам – им предстоит борьба за успешное преодоление 10-километрового расстояния. Кроме того, интересной обещает быть ВИП-гонка – до символической отметки 2017 метров.

Всех победителей и призеров ждут кубки, медали, дипломы и памятные призы, а каждому вышедшему на старт достанется фирменная лыжная шапочка и сувенирная продукция.

В нынешнем году еще одной изюминкой соревнований будет выполнение всеми желающими нормативов комплекса ГТО «Бег на лыжах». Испытание предусмотрено на дистанции 5 километров в категории «спортсмены» среди юношей и девушек в трех отдельных ступенях комплекса – 13-15, 16-17 и 18 лет.

Регистрация участников соревнований пройдет 9 февраля с 15.00 до 20.00 и 10 февраля с 10.00 до 20.00 в экипировочном центре «СПОРТиЯ» (ул. Балонина, 2а, 26-78-88), где, кстати, можно взять напрокат и лыжный инвентарь. В день состязаний, 11 февраля, регистрация будет осуществляться непосредственно на месте проведения баталий с 9.00 11.00.

Возраст членов массовой гонки «Лыжня России-2017» не ограничен, однако лыжникам до 18 лет необходимо иметь допуск врача. Совершеннолетним спортсменам достаточно личной расписки.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится в 11.45. В качестве гостей центральный старт посетят олимпийские чемпионы. Для зрителей будет организована культурно-развлекательная программа с зимними играми и конкурсами, болельщиков угостят горячим чаем, а веселая бодрая музыка создаст гарантированное прекрасное настроение.

Для участников «Лыжни России-2017» к месту центрального старта в городе Волгограде предусмотрена организованная доставка специальным автобусом от конечной остановки трамвая №2 «36-я школа» (Дзержинский район, п. Ангарский) – с 9.—00 до 9.30 – и обратно по окончании соревнований.

В воскресенье, 12 февраля, по всей стране будет отмечаться уже III Всероссийский день зимних видов спорта, который посвящен очередной годовщине начала зимних Олимпийских Игр-2014 в Сочи.

Начнутся зимние торжества в Волгограде в 11.00 на катке СК «Волчок», расположенном на ул. Никитина, 127б, в Кировском районе.

Здесь в программе предусмотрены показательные выступления фигуристов, соревнования юных хоккеистов, мастер-классы и дискотека на коньках для всех желающих. Ожидается прибытие почетных гостей, а за участие в спортивной викторине можно будет получить сувенир с эмблемой Всероссийского Дня зимних видов спорта.

Ледовый каток «Новое поколение» на ул. 8-й Воздушной Армии, 7, в Дзержинском районе Волгограда приглашает на праздничную программу и детей, и взрослых.

Откроется день хоккейным матчем юных учеников региональной ДЮСШ по зимним видам спорта. В рамках первенства России «Регион ЮГ и СКФО» среди 13-летних мальчишек местная команда «Легион» встретится со сверстниками-соперниками из Ростова-на-Дону – СШОР № 6. Начало игры в 8.00.

В 12 часов ледовая площадка распахнет свои двери для учеников школ и студентов вузов. Их своими показательными выступлениями порадуют юные фигуристы. Тренеры по хоккею с шайбой и фигурному катанию откроют профессиональные секреты для начинающих спортсменов, а ребята из волонтерского центра «Прорыв» поделятся опытом работы на сочинской Олимпиаде. Затем под зажигательные ритмы участников ждет массовое катание с множеством конкурсов и призов от партнеров мероприятия.