В Волгоградской области реализуют масштабный экологический проект по расчистке рек. Об этом шла речь 9-10 февраля на 5-м Агрофоруме «Волгоградский фермер».

Заместитель губернатора Александр Беляев отметил:

-Сегодня аббревиатура АПК России (агропромышленный комплекс) стала звучать выше, чем ОПК (оборонно-промышленный комплекс). Благодаря нашим крестьянам, мы практически на 100 процентов обеспечены всеми видами сельскохозяйственной продукции…

Наряду с дежурными проблемами — развития малых форм хозяйствования, в частности, кооперации, животноводства, в том числе мелкотоварного ((«Мы, — пообещал вице-губернатор, — поможем с искусственным осеменением сельскохозяйственных животных и закупом продукции…») и прочими, много лет кочующими от совещания к совещанию, на Агрофоруме вице-губернатор озвучил принципиально новый подход к решению проблем ряда аграрных проблем в комплексе с экологическими.

-Соединив два крупных проекта – минсельхоза и министерства экологии, мы приступили к большой широкомасштабной работе по расчистке ериков, речек в нашей пойме и подтянули под это строительство орошаемых участков. Из государственного бюджета на расчистку водемов выделено почти пол-миллиарда рублей, на мелиорацию – более 600 миллионов… Гидротехнические сооружения, то есть пруды, за счет федерального бюджета расчищаем, ремонтируем и сдаем вам в аренду под обязательства строить орошаемые участки, разводить рыбу и водоплавающую птицу.