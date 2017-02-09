В Волгоградской области пограничники поставили заслон наркотикам

Палласовский районный суд назначил наказание 25-летнему жителю области, который попал в поле зрения сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Волгоградской области в августе 2016 года. В то время они вместе с сотрудниками полиции проводили межведомственную оперативно-профилактическую операцию «Азиатский заслон — 2016».

– Вблизи государственной границы в н. п. Кайсацкое у жителя Волгоградской области 1981 года рождения было обнаружены и изъяты наркотические средства растительного происхождения – марихуана и гашишное масло, – сообщили ИНТЕРу в пресс-службе ПУ ФСБ РФ по Волгоградской области.

Орган дознания Управления зарегистрировал по данному факту сообщение о преступлении, предусмотренном ч. 1ст. 228 УК РФ. И передал по подследственности в отдел МВД РФ по Палласовскому району. На основании материалов Управления полицейские возбудили уголовное дело.

Приговором суда мужчину признали виновным в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 5% заработной платы осужденного.

Приговор суда вступил в законную силу.

– Кроме того, в феврале 2017 года совместно с полицейскими в Палласовке выявлен гражданин России, в домовладении которого обнаружено и изъято несколько свёртков с веществом растительного происхождения серо-зеленого цвета, а также ёмкость с жидкостью, – сообщили в пресс-службе ПУ.

В ходе проведённого исследования изъятых веществ установлено, что в изъятых свёртках также находилась марихуана и гашишное масло.

Кроме того, в результате проведенного комплекса проверочных мероприятий выяснилось, что указанный гражданин ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за различные правонарушения.

Материалы по данному факту по подследственности переданы в отдел МВД РФ по Палласовскому району, полицейскими возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.