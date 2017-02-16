В Волгограде собирают подписи против ликвидации с 1 апреля маршрутных такси.

В Волгограде продолжают происходить глобальные изменения в сфере транспорта. Потрясения в транспортной сфере предстоит пережить всей области. Причины очевидны: власти стремятся навести лоск к чемпионату мира 2018 года. На днях тему обсудили в региональном ОНФ.

Заместитель председателя комитета транспорта и дорожного хозяйства региональной администрации Игорь Кузюткин рассказал, что в настоящий момент по Волгограду курсирует около трех тысяч маршруток. 94% от их числа старше 2008/2009 года.

— Срок эксплуатации таких транспортных средств восемь-девять лет, — отметил Игорь Кузюткин. — Качество оказываемых ими услуг низкое. Губернатор выразил озабоченность по поводу безопасной деятельности таких транспортных средств. В Волгограде около 150 автотранспортных предприятий. Они конкурируют между собой. Наша задача, чтобы на каждый маршрут пришел социально ответственный перевозчик, который бы обновлял подвижной состав.

В настоящий момент в регион пришел инвестор, который приобрел 164 больших автобуса. Забегая вперед, стоит сказать, что будут проведены конкурсы, в результате которых на улицах Волгограда появится еще 150 автобусов, а затем еще 183 единицы подвижного состава.

Меж тем движение этих самых автобусов уже вызывает много нареканий.

— Многие водители автобусов ведут себя как водители маршруток, — высказался активист РО ОНФ в Волгоградской области Армен Оганесян. И привел пример, как на его глазах автобус стал перестраиваться из крайней левой полосы в крайнюю правую прямо перед остановкой, даже не включив поворотник.

На это исполнительный директор компании ООО «Волгоградский автобусный парк», входящий в холдинг «Питеравто» (инвестор, пришедший в Волгоград. — Авт.) Гурам Макалатия ответил, что все перемещения новых автобусов отслеживаются по системе «Глонасс». Таким образом, есть возможность выявлять нарушения ПДД, а в случае повторного возникновения таких нарушений водителей наказывают рублем.

Также члены реготделения ОНФ озвучили данные проведенного ими мониторинга, согласно которому 30% автобусов в Волгограде сейчас ходят полупустые. На это со стороны представителей транспортной компании последовал ответ, что у них каждый день наблюдается положительная динамика по пассажиропотоку. Со стороны властей прозвучала реплика, что любой маршрут накатывается как минимум два месяца. Кроме того, в настоящий момент автобусы ходят не по расписанию, а с 1 апреля 2017 года начнет действовать общее расписание транспорта в Волгограде.

Наметились и более отдаленные перспективы. Следующим этапом формирования транспортной концепции будет проработка маршрутов Метроэлектротранса. Планируется закупка 50 новых трамваев.

Между тем предприниматели, занимающиеся пассажирскими перевозками в областном центре, начали сбор подписей против ликвидации маршрутных такси. Подписи собираются на маршрутах 28 перевозчиков. Затем их планируется передать в приемную президента в Москву. Поможет ли это? В одном из предыдущих номеров ИНТЕРа председатель НП «Ассоциация пассажирских автотранспортников Волгограда» Юрий Белоусов заявлял, что в прошлом году им удалось собрать около 18 тысяч подписей волгоградцев за сохранение наиболее популярных маршрутов. Однако положительного результата это не принесло. Остается надеяться, что в этот раз предпринимателям и пассажирам удастся достучаться до властей.

Транспортная битва продолжается.

Анастасия Франтасова